Serie A: Rocchi dispuesto a renunciar

"Siempre lo dije sin dudarlo, y lo reitero: si alguien no cree en nuestra buena fe, renuncio mañana por la mañana, porque no se puede hablar de falta de honestidad intelectual", afirmó Rocchi durante "Open VAR", un programa desarrollado por la cadena Dazn, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) en colaboración con la Liga de la Serie A.

Los dichos de Rocchi se conocen dos días después de que Lazio envió una misiva para expresar su malestar por la convalidación del gol del británico Keinan Davis que le permitió al Udinese rescatar un agónico empate en el duelo entre ambos equipos por la fecha 17 del torneo de la primera división del "Calcio".

Lazio envió un correo electrónico a la Liga de la Serie A, a la FIGC y a los organismos técnicos pertinentes para expresar su malestar por la convalidación del gol de Davis.

El presidente de la Liga de la Serie A, Ezio Maria Simonelli, subrayó que se debe expresar "respeto a los árbitros" luego del correo de Lazio, que respondió con un comunicado para transmitir su "fuerte decepción" por los dichos del titular del torneo de la primera división del "Calcio".

"Nuestro objetivo es cometer la menor cantidad de errores posibles. Los cometeremos, y si estuvieran conmigo algún fin de semana, verían lo enojado que me pongo", relató Rocchi al ser consultado sobre el reclamo de Lazio.

El texto del club presidido por Claudio Lotito sostiene que la carta enviada considera clara tanto en contenido como en tono, enfatizando que en ningún momento Lazio atacó, desacreditó ni cuestionó la integridad de la profesión arbitral.

Pero Rocchi sostiene que el gol de Davis estuvo bien convalidado y consideró que "no se puede anular" conquistas como la de Udinese, "sobre todo cuando alguien toca el balón con el brazo cerrado o de forma totalmente fortuita como ésta", explicó.

"Lo digo como alguien que ama el fútbol. Como árbitro, digo que es una regla que definitivamente necesita aclaración, y asumo la responsabilidad, porque necesitamos dar respuestas lo más objetivas posible", reconoció.

"Es evidente que ahora mismo, este adverbio 'inmediatamente' nos está causando algunas dificultades, y no puedo decirles a los jugadores que se equivocaron, porque si considero la inmediatez en este caso, no la hay", continuó Rocchi.

"El jugador recupera el balón con una mano, sí, pero toca el balón cuatro veces y pasan 9 segundos antes del gol, así que si me preguntan si hay inmediatez, la respuesta es que nunca puede serlo. Al mismo tiempo, digo, sinceramente, que si tengo que decidir desde la banda —y no soy árbitro— cuál es la decisión correcta, me cuesta", concedió Rocchi. (ANSA).