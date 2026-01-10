Serie A: Roma ganó y escala

(di Dario Marchetti) (ANSA) - ROMA, 10 GEN - Roma despachó hoy a Sassuolo en el Estadio Olímpico de la capital con dos goles en tres minutos y desplazó momentáneamente del tercer puesto al campeón Napoli, que mañana visitará al líder Inter en el Giuseppe Meazza de Milán en el duelo saliente de la vigésima fecha que se inició hoy y pone en marcha la segunda ronda del torneo.

El equipo de Gian Piero Gasperini, que venía de derrotar por 2-0 también a Lecce, pero como visitante, volvió a sumar de a tres, aunque tardó en establecer diferencias en el marcador que terminó sentenciando en un breve lapso gracias a los tantos convertidos hoy por el francés Manu Koné a los 76' y por el argentino Matías Soulé a los 79' ante unos 60.000 espectadores.

Después de un primer tiempo para el olvido, Roma logró establecer diferencias en el complemento y escaló al tercer puesto con 39 puntos, los mismos que Milan, que mañana visitará a Fiorentina, uno por delante del Napoli y tres por detrás de Inter, dos que al igual que el "rossonero" jugaron dos partidos menos que el "giallorosso".

Esto debido a su participación en la Supercopa de Italia celebrada en Riad, que consagró a Napoli campeón tras derrotar en la final a Bologna, que hoy empató con Como 1-1 de visitante y también recuperará entre semana su partido pendiente por la decimosexta fecha (de visitante ante Hellas Verona y por la que Napoli recibirá a Parma, Inter a Lecce y Milan visitará a Como).

Mientras tanto y hasta que se complete también la vigésima jornada del campeonato, Roma se metió de lleno en zona de Champions y sueña con mantenerse en la pelea por el "scudetto" gracias a una nueva victoria que le permite ilusionarse a la espera del arribo de refuerzos en el mercado de pases, imprescindibles ante la ausencia de varios jugadores por lesiones y porque también disputa la Europa League en esta temporada.

La imagen que dejó el dueño de casa en el primer capítulo seguramente convenció a los propietarios del club, presentes en el estadio, de esa necesidad de sumar refuerzos, más aún cuando Gasperini (amonestado por protestar) se vio forzado a realizar el primer cambio en el partido por la lesión en la zona baja de la espalda del delantero irlandés Evan Ferguson, reemplazado a los 39' por Stephan El Shaarawy.

El "Faraón" era la única alternativa de Gasperini en la ofensiva, a excepción del juvenil Alessandro Romano, ingresado a los 87' en reemplazo de Soulé, autor del gol que sentenció el partido tras el cual el argentino destacó: "Después de la derrota con Atalanta (0-1 en el regreso de Gasperini a Bérgamo, Ndr), supimos levantarnos, como lo hicimos hoy en el complemento, en el que tuvimos otra actitud".

"Debemos seguir apuntando alto y en este momento resulta clave jugar en equipo porque necesitamos de todos. No estamos pensando en los refuerzos sino en lo que tenemos y El Shaarawy demostró lo que vale con su gran experiencia", afirmó Soulé al aludir a la asistencia del ingresado que le permitió a él celebrar su sexto gol en el torneo, gentileza que -dijo- le devolverá "regalándole un vino".

"Estoy jugando con menos frecuencia que en anteriores temporadas, pero mi objetivo sigue siendo dar lo máximo cada vez que me toca ingresar", dijo por su parte el "Faraón", al considerar que Roma tiene un gran plantel para mantenerse arriba, pero tenemos que mejorar en los duelos directos con los otros equipos que pelean por la clasificación a la Champions", destacó.

Gasperini apostó por el también argentino Paulo Dybala en posición de "falso nueve" y la "Joya" generó la única situación de riesgo frente al arco del kosovar Arijanet Muric en el primer tiempo, en el que Sassuolo lució más incisivo y peligroso y tuvo la chance más clara de abrir el marcador en los pies del canadiense Ismael Koné, cuyo remate rechazó el belga Mile Svilar y, en el rebote, el francés Armand Laurienté falló en la definición.

La inercia del partido cambió en el inicio del complemento, en el que Roma pareció tener una marcha más y empezó a llegar con más asiduidad sobre el arco de Muric, como sucedió casi de inmediato cuando Soulé fabricó un penal que "compró" el árbitro Matteo Marcenaro, aunque advertido por el VAR terminó volviendo sobre sus pasos por una posición adelantada previa.

A falta de 13 minutos para cumplirse el tiempo reglamentario, Roma encontró en una asistencia de Soulé que definió de cabeza Koné la llave que abrió el partido, provocando la alegría de Gasperini, que se abrazó en el festejo con el brasileño Wesley, que había ingresado a los 63', mientras el autor del gol compartía su celebración de cara a la Curva Sur del Olímpico.

Todavía se festejaba su gol cuando Soulé apareció en escena para sentenciar el pleito con su séptimo gol en esta temporada con la casaca de la Roma, que no alcanzó a celebrar el tercero, convertido por El Shaarawy, porque lo hizo también en posición fuera de juego, aunque a esa altura poco importaba porque el triunfo volvía a ponerla en carrera para felicidad de Claudio Ranieri, hoy dirigente y ex conductor del plantel "giallorosso".

Roma ganó y espera por el resultado de los duelos que completarán la vigésima fecha y los pendientes de la decimosexta para confirmar su posición en la tabla con la misma cantidad de partidos que sus rivales en la lucha por el título y la clasificación a las Copas, y por la llegada de refuerzos a un plantel del que se despide Edoardo Bove, que retornó tras su préstamo a Fiorentina y negocia su salida a un club de la Premier League.

Mientras tanto, volvió a cantar victoria y ya puede enfocarse en los dos duelos que sostendrá frente al Torino, su rival el martes en el Olímpico de la capital por el pasaje a cuartos de final de la Copa Italia y el domingo de la próxima semana en el Olímpico de Turín por la segunda jornada de la segunda ronda del campeonato que el equipo de Gasperini inició con el pie derecho.

(ANSA).