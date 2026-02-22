Serie A: Roma goleó al Cremonese y alcanzó al Napoli

Bryan Cristante abrió el marcador a los 60' al conectar de cabeza un córner desde la derecha de Lorenzo Pellegrini, quien realizó otro envío desde el mismo lugar que terminó con el gol del marfileño Evan N'Dicka a los 77' para aumentar la ventaja.

El juvenil Niccoló Pisilli, de 21 años, puso cifras definitivas en el estadio Olímpico a los 86', cuando batió con un violento derechazo a Emil Audero tras capturar un balón suelto en el área tras un remate del neerlandés Donyell Malen.

Roma, que alineó al brasileño Wesley, suma ahora 50 puntos como Napoli, que perdió por 2-1 como visitante contra Atalanta (45), mientras que Cremonese, que contó con el argentino Martín Payero (reemplazado a los 49') y con el paraguayo Antonio Sanabria (sustituido a los 63'), quedó decimosexto con 24 unidades, la misma cantidad que Lecce.

Partidos.

Viernes.

Sassuolo 3 - Hellas Verona 0.

Sábado.

Juventus 0 - Como 2.

Lecce 0 - Inter 2.

Cagliari 0 - Lazio 0.

Domingo.

Genoa 3 - Torino 0.

Atalanta 0 - Napoli 1.

Milan 0 - Parma 1.

Roma 3 - Cremonese 0.

Lunes.

Fiorentina-Pisa.

Bologna-Udinese.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 64 26 21 1 4 62 21.

Milan 54 26 15 9 2 41 20.

Napoli 50 26 15 5 6 39 27.

Roma 50 26 16 2 8 34 16.

Juventus 46 26 13 7 6 43 25.

Como 45 26 12 9 5 41 19.

Atalanta 45 26 12 9 5 36 22.

Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35.

Lazio 34 26 8 10 8 26 25.

Bologna 33 25 9 6 10 34 32.

Udinese 32 25 9 5 11 28 38.

Parma 32 26 8 8 10 19 31.

Cagliari 29 26 7 8 11 28 35.

Genoa 27 26 6 9 11 32 37.

Torino 27 26 7 6 13 25 47.

Cremonese 24 26 5 9 12 21 36.

Lecce 24 26 6 6 14 17 33.

Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.

Pisa 15 25 1 12 12 20 42.

Verona 15 26 2 9 15 19 46.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: Nico Paz (Como).

- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).

Próxima fecha.

Viernes 27.

Parma-Cagliari.

Sábado 28.

Como-Lecce.

Hellas Verona-Napoli.

Inter-Genoa.

Domingo 1 de marzo.

Cremonese-Milan.

Sassuolo-Atalanta.

Torino-Lazio.

Roma-Juventus.

Lunes 2 de marzo.

Pisa-Bologna.

Udinese-Fiorentina. (ANSA).