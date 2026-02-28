Serie A: Roma-Juventus acapara la escena

(di Dario Marchetti) (ANSA) - ROMA, 28 FEB - Roma, que en breve volverá a tener doble competencia cuando reanude su participación en la Europa League enfrentando a Bologna por los octavos de final, intentará afirmarse en el cuarto puesto que clasifica a la próxima Champions cuando reciba mañana a una Juventus que llega golpeada por su eliminación en los "play-off" del torneo continental y que hoy resignó el quinto lugar en la tabla a manos de Como, vencedor por 3-1 de Lecce en uno de los adelantos de la fecha.

El técnico "giallorosso", Gian Piero Gasperini, advirtió en la previa del choque que acapara la atención de la jornada y que se jugará en el Estadio Olímpico de la capital, que sigue en duda la presencia del argentino Paulo Dybala, recuperado de una dolencia en la rodilla y quien volvió a entrenarse con el plantel el viernes porque -dijo- "está mejor, pero todavía no en condiciones de jugar. Hoy decidiremos si es convocado".

La "Joya" está prácticamente descartada del duelo con la "Vecchia Signora" que hoy dirige Luciano Spalletti y en la que el campeón mundial argentino supo jugar, mientras que quedó confirmada la ausencia de su compatriota Matías Soulé: "No estará esta semana, pero para la próxima esperamos que pueda sumarse nuevamente al equipo", explicó Spalletti al aludir a la pubalgia que afecta al goleador de la Roma con seis festejos.

Consultado sobre la posibilidad de presentar mañana una defensa de cuatro jugadores, Gasperini respondió: "El hecho de poder apelar a ese sistema representa una certeza adicional. Funcionó bien, pero depende del partido y del rival. Tenemos varios mediocampistas que están haciendo un gran trabajo", comentó sin despejar las dudas en ese sentido al destacar que falta mucho camino por recorrer en el campeonato como para ensayar algún pronóstico.

Con 11 fechas por disputarse después de la actual y 36 puntos en juego, Gasperini consideró que 20 o 25 puntos tal vez podrían no ser suficientes para lograr la clasificación a la próxima Champions, objetivo por el cual pelea también Juventus, que marcha a cuatro puntos de la Roma y viene de ser eliminado por Galatasaray en la actual edición tras perder por 5-2 en Estambul y habiendo forzado la disputa de tiempo suplementario en la revancha.

"La ventaja que tenemos no es determinante. Es impensable que el torneo se decida en lo inmediato (a pesar de que el líder Inter, que hoy recibía a Genoa en uno de los adelantos le lleva diez puntos de ventaja al escolta Milan, Ndr) y para lograr la clasificación a la Champions podrían bastar 70 o 73 puntos, aunque este año podrían ser necesarios algunos más".

"Son muchos los equipos que pelean por el mismo objetivo y por eso es importante sumar varios triunfos seguidos", explicó en la previa de un duelo al que Roma llega precedida por el "tabú" de no haber podido superar a los denominados equipos "grandes" en este torneo, algo en lo que Gasperini aconsejó "no pensar en este momento, sino enfocarnos en el partido, que sin dudas será equilibrado y se decidirá por detalles".

El DT se enfrentará con su propio pasado: "Juventus fue para mí una experiencia increíble. Pasé diez años en el club siendo niño, otros tantos como técnico de las divisiones juvenules y cinco como conductor del equipo Primavera", enumeró al aludir a su pasado como futbolista y como entrenador en el club turinés, que quiso tentarlo cuando despidió al croata Igor Tudor, pero él optó por la Roma.

Juventus finalmente se inclinó por Spalletti, quien volvió así al ruedo tras su amarga experiencia como técnico de la selección "azzurra", a la que había llegado catapultado por la consagración con Napoli, y quien en la previa del choque de mañana se llamó a silencio, recayendo la responsabilidad en el zaguero francés Pierre Kalulu, ausente en la pasada derrota frente a Como por su controvertida expulsión en el Clásico de Italia frente a Inter.

"Somos conscientes de que enfrentamos a un rival directo, aunque sabemos que después quedarán otros 11 partidos que también serán fundamentales. Seguramente será un partido digno de ver en el estadio o por televisión y seguramente será mejor que el que jugamos por la primera ronda (Juventus se impuso por 2-1 en Turín en diciembre, en un duelo por la decimosexta fecha, Ndr)", consideró El equipo de Spalletti está cerrando un mes en el que sufrió una notable merma en su rendimiento, tal como reconoció Kalulu al explicar que "tuvimos muchos altibajos a nivel mental", aludiendo a las apenas dos victorias en siete partidos que celebró (incluido el 3-2 ante Galatasaray del miércoles que no bastó), pero si me dieran la posibilidad de elegir cuál jugaría nuevamente, sin dudas sería frente a Atalanta por Copa Italia (0-3 en cuartos de final)".

El triunfo ante el equipo turco, sin embargo, mostró una actitud distinta en el plantel, que se impuso por 3-0 en tiempo reglamentario y terminó sufriendo dos goles en la prórroga. "Fue una mezcla de sensaciones porque más allá de la amargura por la eliminación, nos queda el orgullo de haber dado pelea hasta el final", destacó Kalulu, quien afirmó que "con el entrenador nos sentimos cómodos porque tiene una idea clara de juego. Ojalá continúe" en el cargo.

La alusión apunta a que el contrato de Spalletti caduca al final del torneo y su extensión dependerá de que Juventus se clasifique a la próxima Champions, como recordó Kalulu, quien volvió a referirse a su polémica expulsión frente a Inter por una falta simulada por Alessandro Bastoni, con el cual, dijo, "no hablé todavía, pero volveremos a vernos en cancha y espero que para entonces este episodio haya quedado definitivamente en el pasado". (ANSA).