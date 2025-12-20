Serie A: Roma no pudo con el "tabú"

El portugués Francisco Conceicao a los 44' y el belga Lois Openda a los 70' convirtieron los goles para el equipo entrenado por Luciano Spalletti, que se afirmó en el quinto puesto con 29 puntos, uno por debajo del "giallorosso" de Gian Piero Gasperini, que descontó a los 75' por intermedio de Tommaso Baldanzi.

Poco más de 41.000 aficionados se dieron cita en el Allianz Stadium, escenario en el que la "Vecchia Signora" aprobó el "examen universitario", como advertía su DT en la previa del duelo al que Roma llegaba con chances de escalar a la cima de la tabla, pero volvió a tropezar.

Juventus confirmó su "paternidad" en ese escenario ante un rival que apenas celebró una vez en sus últimas 15 visitas y que en los mano a mano con equipos que pelean arriba volvió a caer, como le sucedió frente a Inter, Milan y Napoli, que completarán sus duelos por esta fecha del campeonato a mediados de enero debido a que disputan la Supercopa de Italia en Riad.

Roma sufrió hoy su sexta derrota en el torneo en el que no conoce el empate y Juventus celebró su octava victoria para seguir ilusionándose y volvió a celebrar como lo hizo en la fecha anterior en casa del Bologna, al que precede por cuatro puntos y que el lunes jugará la final de la Supercopa de Italia con Napoli en busca de un título inédito.

En el equipo de Gasperini fueron titulares los argentinos Paulo Dybala, reemplazado a los 56' por el irlandés Evan Ferguson, y Matías Soulé, que terminó amonestado y también dejó la cancha a los 56' para que ingresara Baldanzi, autor del gol del "honor".

El brasileño Gleison Bremer fue titular en Juventus y fue reemplazado a los 61'. (ANSA).