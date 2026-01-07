Serie A: Roma pierde a Dovbyk

El ucraniano Artem Dobvyk será baja por al menos dos semanas en el plantel de la Roma a raíz de la lesión que sufrió en la víspera en el triunfo por 2-0 frente a Lecce como visitante, en el que convirtió el segundo gol tras reemplazar al irlandés Evan Ferguson, autor del primero, tras lo cual debió dejar la cancha antes del final.

Fuentes del cuerpo médico del club "giallorosso" informaron que el delantero tiene una lesión leve en el muslo izquierdo, según determinaron los exámenes a los que fue sometido hoy, de la que será evaluado periódicamente, explicaron también.

Ferguson llegó esta temporada procedente del West Ham (donde también jugó a préstamo) con el visto bueno del DT Gian Piero Gasperini y convirtió tres goles en 15 partidos (dos en los últimos tres), en los que también dio dos asistencias.

Dovbyk ya estaba en el club cuando asumió el ex entrenador de Atalanta y la idea de los dirigentes era cederlo, algo que intentaron hasta el último día del anterior mercado de pases pese a que celebró 20 goles en 62 partidos, incluidos los del campeonato y las Copas nacionales e internacionales (ANSA)