Serie A: Roma por la recuperación ante Lecce

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini cayó al quinto puesto con 33 unidades, la misma cantidad que Juventus, tras su derrota por 1-0 como visitante contra Atalanta (25) por la fecha 18 del torneo.

El principal problema para que Gasperini defina la alineación contra el Lecce de su colega Eusebio Di Francesco, decimosexto con 17 unidades son las seis bajas confirmadas por lesiones, suspensiones o ausencias por la Copa Africana de Naciones 2025.

El zaguero marfileño Evan Ndicka está con la selección de su país en el torneo africano en disputa en Marruecos, mientras que su colega español Mario Hermoso se perderá el duelo contra Lecce porque debe cumplir una fecha de suspensión tras llegar al límite de amonestaciones.

El mismo motivo impedirá a Gasperini contar con Gianluca Mancini, motivo por el cual el DT planea una línea de 3 inédita, con el turco Zeki Celik, el juvenil polaco Ziolkowski y Daniele Ghilardi.

Asimismo, Gasperini piensa en un mediocampo con Bryan Cristante y el francés Manu Koné acompañados por el brasileño Wesley y el neerlandés Devyne Rensch, mientras que los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé integrarán el ataque con el ucraniano Artem Dovbyk, quien postergará al irlandés Evan Ferguson.

Ante las ausencias por lesión de Tommaso Baldanzi, Lorenzo Pellegrini y el jamaiquino Leon Bailey, el entrenador considera incluso convocar a Alessandro Romano, Emanuele Lulli y Japoco Mirra, integrantes del plantel del equipo Primavera (Sub-23) "giallorosso".

Por su parte, Di Francesco se mantiene en silencio de cara al partido contra Roma y planea presentar la misma alineación que sorprendió al rescatar un empate 1-1 como visitante contra Juventus, tras el cual el DT tampoco ofreció una rueda de prensa.

Igualmente, Di Francesco, ex jugador y DT de Roma, deberá seguir el partido contra el "giallorosso" desde un palco porque debe cumplir una sanción de 2 fechas, por lo cual Lecce mañana será dirigido por Fabrizio Del Rosso tal como ocurrió contra Juventus.

Ante las ausencias del maliense Lassana Coulibaly, en Marruecos por la Copa Africana de Naciones, y del albanés Medon Berisha y del español Tete Morente (ambos lesionados) la intención de Di Francesco es mantener como titular al portugués Danilo Veiga y al argentino Santiago Pierotti, mientras que Riccardo Sottil será suplente tras recuperarse de un dolor de espalda que le impidió jugar contra Juventus. (ANSA).