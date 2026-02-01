Serie A: Roma por otro triunfo contra Udinese

Roma llegará a Udine sólo cuatro días después de haber sellado su boleto directo a octavos de final de la Europa League con un empate 1-1 que rescató en Grecia contra Panathinaikos en la octava y última fecha de la fase de liga de ese torneo continental.

La mala noticia para el DT de Roma, Gian Piero Gasperini, es que mañana sufrirá la baja del delantero argentino Paulo Dybala, ausente también contra Panathinaikos por la inflamación de una de sus rodillas tras sumarse a una lista de lesionados que ya integraban Stephan El Shaarawy, el irlandés Evan Ferguson y el ucraniano Artem Dovbyk.

En consecuencia, el también argentino Matías Soulé, quien suma 6 goles en el campeonato, asumirá el rol de "conductor" de Roma ante el Udinese del DT alemán Kosta Runjaic, que marcha undécimo con 29 puntos, catorce menos que Roma.

Soulé compartirá con Lorenzo Pellegrini la responsabilidad de asistir al delantero neerlandés Donyell Malen, mientras que el español Mario Hermoso integrará la defensa con Gianluca Mancini y el marfileño Evan N'Dicka.

El partido de mañana será muy importante para Roma en su afán por mantenerse en la pelea por el cuarto puesto con Napoli, que ahora suma 46 puntos luego de su victoria por 2-1 de ayer como local contra el antepenúltimo Fiorentina (17).

"Mañana será un gran partido contra un rival de primer nivel.

Nos sentimos bien, estamos motivados, queremos mostrar nuestro mejor nivel e intentar ganar. No deberíamos hablar demasiado de regularidad", afirmó en tanto Runjaic.

"Somos un equipo de media tabla, y es normal ganar y perder a veces según la situación. Contra Roma, necesitamos hacer un buen partido y seguir mejorando con respecto al partido contra Hellas Verona", agregó el DT alemán en alusión a la victoria por 3-1 como visitante por la fecha 22 de la Serie A contra el colista del torneo.

Runjaic habló luego sobre el duelo táctico con Gasperini: "no es fácil enfrentarse a sus equipos; juegan con intensidad, mano a mano, y les causan problemas a sus rivales", advirtió.

"Tendremos que aprender a sufrir y a ser capaces de responder golpe a golpe, dándole la vuelta a la situación cuando tengamos la oportunidad y manteniendo el equilibrio como hicimos en Verona, aunque sea más difícil. Desde que estoy aquí, siempre hemos perdido contra Roma. Ha llegado la hora de sumar puntos", remarcó el DT alemán.

"Mañana será importante ganar los duelos y evitar errores en la preparación, porque son fuertes presionando. Roma también es fuerte con el balón detenido, es un equipo completo. La intensidad será decisiva; tendremos que afrontar el partido con buen pie desde el principio, como hicimos contra Napoli", completó Runjaic al recordar el triunfo por 1-0 contra el equipo partenopeo en la fecha 15 de la Serie A.

La buena noticia para Runjaic es que podrá considerar al delantero Nicoló Zaniolo: "Me alegra que haya vuelto antes de lo esperado. Ayer se entrenó con el grupo por primera vez y, si todo va bien, estará disponible mañana. No sé cuánto tiempo podrá jugar, depende de muchos factores, pero tenerlo con nosotros sería una buena señal", celebró el DT del Udinese.

(ANSA).