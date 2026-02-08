Serie A: Roma recibe al Cagliari

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini marcha en el quinto puesto con 43 puntos y buscará vencer al Cagliari en el estadio Olímpico de Roma para recuperarse de la inesperada caída por 1-0 contra Udinese (32) por la fecha 23 del torneo.

Ante la ausencia de Dybala por lesión, Gasperini volverá a apostar por su compatriota Matías Soulé como acompañante del neerlandés Donyell Malen y del español Bryan Zaragoza, incorporado en el libro de pases del invierno europeo a préstamo del Bayern Munich.

"Esperamos que Dybala esté disponible la semana que viene, al igual que (el español Mario) Hermoso, mientras que Soulé lleva semanas con pubalgia. No está en su mejor momento, pero está disponible. Es una nueva etapa para él, ya que no estaba acostumbrado a jugar tanto", aclaró Gasperini.

El DT también se refirió a la situación personal de Dybala y Lorenzo Pellegrini, quienes según Claudio Ranieri, antecesor de Gasperini y actual asesor de la directiva de Roma, deberán aceptar reducir sus respectivos salarios si desean renovar sus contratos que vencerán en junio.

"Hay cuatro jugadores en la misma situación, más dos cedidos. No es fácil, aunque hay muchos jugadores vinculados a la Roma, pero están las necesidades de los jugadores y del club. No puedo estar en medio", enfatizó Gasperini.

El propio Ranieri reveló días atrás que los propietarios de Roma están evaluando el retorno de Francesco Totti, ex capitán y leyenda del club, con un cargo como dirigente.

"Lo hago jugar de inmediato, pero debe entrenarse. Le sacamos 10-15 años", respondió entre risas Gasperini al ser consultado sobre un eventual retorno al club de Totti, que fue campeón mundial con Italia en Alemania 2006.

Totti, de 49 años, elogió en mayo de 2022 a los empresarios estadounidenses Dan y Ryan Friedkin, que asumieron como presidente y vicepresidente de Roma en 2020 luego de comprar el club al ítaloestadounidense James Pallotta.

Justamente Pallotta incorporó a Totti a la directiva del club luego de su retiro como futbolista en 2017, pero el ex delantero renunció a ese cargo en junio de 2019 tras acusar al entonces presidente y al resto de los dirigentes de no involucrarlo lo suficiente en la toma de decisiones.

Por su parte, Cagliari, que marcha duodécimo, precisará sumar ante Roma porque suma 28 puntos, diez más que Fiorentina, que completa la zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 15 unidades.

Cagliari llegará a la capital italiana sin el zaguero colombiano Yerry Mina, pero igualmente intentará sumar su cuarto triunfo seguido para mantener la ilusión de lograr la permanencia en la Serie A.

"Desafortunadamente, con Mina tenemos que ir día a día, pero definitivamente tenemos opciones", aseguró el DT del Cagliari, Fabio Pisacane, en conferencia de prensa.

"La permanencia se logra partido a partido. No debemos perder el hambre. Nos enfrentaremos a un equipo de gran calidad y jugaremos un partido que se sentirá como una batalla", advirtió Pisacane.

"La diferencia entre Cagliari y Roma estará en los duelos y la lucha por los segundos balones. El equipo debe mantenerse alerta: será un partido muy diferente al de ida. Más aún hoy, ya que hemos perdido a algunos jugadores valiosos. Aunque desde entonces hemos incorporado algunas piezas para continuar el proceso de rejuvenecimiento", confió Pisacane.

Por su parte, Atalanta buscará cerrar una semana perfecta, pues recibirá al Cremonese sólo cuatro días después de haber goleado por 3-0 como local a Juventus por cuartos de final de la edición número 79 de la Copa Italia.

El Atalanta del DT Raffaele Pallafino marcha séptimo con 37 puntos, trece más que el Cremonese de su colega Davide Nicola, otro equipo que precisa sumar para alejarse de la zona de descenso y podrá volver a contar con el argentino Martín Payero y el paraguayo Antonio Sanabria, recuperados de respectivas lesiones.

"Debemos dar un paso más. Tengo una energía increíble porque veo el compromiso de todos, y eso me llena de orgullo. Es importante hablar también de nosotros mismos, de las ganas y la energía que hemos acumulado: comienza la segunda fase del campeonato y todos queremos dar un paso más", subrayó Nicola.

El DT del Cremonese reconoció que Atalanta tiene "movimientos consolidados y jugadores que se conocen desde hace años y han implementado este estilo de juego con gran eficacia" luego de un ciclo exitoso al mando de Gasperini.

"Me gusta este grupo sobre todo por los valores humanos que lo conforman. Son personas serias, con muchas ganas de complacer a nuestros dueños y a nuestros aficionados. Pero nuestro objetivo no se puede lograr de un día para otro: es un camino que debemos recorrer todos juntos", remarcó Nicola. (ANSA).