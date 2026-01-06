Serie A: Roma recuperó terreno

(di Antonio Donno) (ANSA) - LECCE, 06 GEN - Roma superó por 2-0 a Lecce como visitante y desplazó del cuarto puesto a Como, que en el inicio de la decimonovena fecha goleó por 3-0 al colista Pisa en la misma condición, aunque podría resignarlo en el cierre de la jornada si Juventus derrota por más de dos goles a Sassuolo a domicilio en el último adelanto del día.

Un gol del irlandés Evan Ferguson a los 14 y otro de su reemplazante, el ucraniano Artem Dovbyk, a los 71 le dieron el duodécimo triunfo en el campeonato al equipo de Gian Piero Gasperini, que no conoce el empate y que se recuperó así del traspié que sufrió el sábado en casa del Atalanta.

Un Gasperini que al final del partido en el estadio Via del Mare, presenciado por unos 25.000 espectadores, se retiró sin formular declaraciones a pesar de que su Roma se reencontró con la victoria y se mantiene en la pelea por el título a tres puntos del líder Inter, aunque con dos partidos más disputados.

Los delanteros hoy cumplieron con su cuota de gol y el "giallorosso" celebró un triunfo vital a pesar de las bajas que sufrió en el plantel producto de las lesiones y de estados febriles de último momento que acalló las críticas por la derrota previa ante Atalanta, séptima de la Roma en el torneo.

Para lamentar la amonestación que recibió Bryan Cristante y que lo marginará del choque que su equipo jugará el sábado en el Olímpico ante un Sassuolo del que espera una mano porque a continuación cerraba la jornada frente a una Juventus que intentará recuperar el cuarto puesto que otorga el último pasaje a la próxima Champions.

Roma seguramente también lamentará la lesión que obligó a Dobvyk, que saltó al ruedo a los 60 y debió dejar la cancha a los 86 (lo reemplazó Alessandro Romano) por una dolencia en el aductor después de sentenciar el marcador en un partido en el que Lecce mostró agresividad, pero no supo concretarla frente al arco defendido por el belga Mile Svilar.

Uno de los más erráticos en ese rubro fue el argentino Santiago Pierotti, quien había ingresado a los 56 y falló en una clara ocasión para mantener en partido al equipo de Eusebio Di Francesco, que volvió a ver el partido desde las gradas porque cumple con una sanción.

Roma lo aprovechó y disimuló las ausencias, entre las cuales se destacaron las de los sancionados Gianluca Mancini y el español Mario Hermoso, así como la del marfileño Evan N'Dicka, quien disputa la Copa Africana de Naciones con su selección nacional.

En el visitante fue titular el argentino Paulo Dybala, quien tuvo la primera chance del partido con un tiro libre que se desvió en la barrera a los 5 y a los 80 le dejó su lugar en cancha a su compatriota Matías Soulé, pero Roma no tardó en sacar ventaja cuando, tras un pase de la "Joya", Ferguson sacó un derechazo preciso que no le dio opciones al seguro Wladimiro Falcone.

Lecce acusó el golpe e intentó responder de inmediato ante un rival que se replegó con orden, le cerró los espacios y de contra pudo haber extendido su ventaja con un gol anulado a Niccoló Pisilli a los 38 por posición fuera de juego.

Falcone, artífice en el empate previo ante Juventus en Turín (1-1) con sus atajadas, le dejó atragantado el segundo grito a Ferguson antes del final del primer tiempo en la última situación de riesgo que tuvo ese período, tras la cual los equipos se fueron al descanso.

Los cambios ensayados por Fabrizio Del Rosso, reemplazante del suspendido Di Francesco, le dieron más profundidad a los ataques de Lecce, fundamentalmente cuando la pelota le llegó al ingresado marfileño Konan N'Dri, veloz para contragolpear y temible para la última línea visitante.

El partido comenzó a jugarse con más vértigo, pero a ambos equipos le faltó precisión en la puntada final, como quedó plasmado en la ocasión inmejorable que desperdició Pierotti tras reemplazar a Riccardo Sottil a los 56, tres minutos después de saltar al ruedo, con un remate desviado cuando había quedado mano a mano con Svilar.

Un llamado de atención para Gasperini, que pareció tomar nota y mandó jugadores frescos a la cancha, entre ellos Dovbyk, un acierto porque el ucraniano de inmediato apareció en escena para ponerle una asistencia al brasileño Wesley, cuyo remate final alcanzó a desviar Dybala en el camino, aunque la pelota terminó saliendo por encima del travesaño.

Dovbyk tendría su revancha en un tiro de esquina ejecutado por el argentino que conectó Pisilli ingresando por el segundo palo para dejarle servido el balón al ucraniano, quien remató entre varios zagueros de Lecce y superó el esfuerzo de Falcone para decretar el 2-0.

Lecce intentó reaccionar al golpe de nocaut, pero con demasiada confusión lo que le permitió a Roma manejar el trámite del duelo haciéndose fuerte en la posesión hasta el cierre del mismo en el que los ánimos se caldearon y derivaron en la amonestación de Cristante que lo marginará del próximo compromiso.

Solamente quedó tiempo para que Dovbyk dejase la cancha y permitiera el ingreso de Romano, quien celebró así su estreno en primera división con 19 años de edad.

Roma, que tuvo en el banco al arquero colombiano Devis Vásquez, se reencontró con el triunfo y vuelve a ilusionarse. Lecce (con el chileno Matías Pérez entre los suplentes) no pudo ser salvado por Falcone esta vez, sufrió su novena derrota y quedó con 17 puntos, cinco por encima de Fiorentina, Hellas Verona (con un partido menos) y Pisa, con Genoa dos puntos por detrás.

"El equipo fue generoso e intentó ser compacto ante un rival complicado como Roma, pero el fútbol está hecho de episodios y si Pierotti hubiese convertido, otro hubiera sido el partido", destacó Del Rosso, al reconocer que Lecce deberá "trabajar mucho en la fase ofensiva porque lucha y no se da por vencido, pero le cuesta convertir". (ANSA).