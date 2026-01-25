Serie A: Roma rescató un empate ante Milan

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini arrinconó al Milan de su colega Massimiliano Allegri contra su área, pero no pudo vulnerar al arquero francés Mike Maignan, clave para impedir la apertura del marcador, en especial respondiendo ante diversas ocasiones protagonizadas por el delantero neerlandés Donyell Malen.

Milan precisaba ganar para volver a acercarse al Inter y Roma busca el triunfo para intentar desplazar al Napoli del tercer puesto, pero el partido en el estadio Olímpico finalizó 1-1 y significó el primer empate de esta edición de la Serie A para el equipo "giallorosso".

El belga Koni De Winter cabeceó un centro desde la izquierda del croata Luka Modric y abrió el marcador a los 62' para Milan, que venció justamente por 1-0 a Roma en el duelo entre sí correspondiente a la décima fecha y disputado en San Siro.

Pero Lorenzo Pellegrini igualó a los 74' para Roma con el penal que el árbitro Andrea Colombo sancionó por una mano de Davide Bartesaghi al bloquear dentro del área al turco Zeki Celik.

"Maignan hizo bien en mantenernos en el partido en la primera parte, pero en la segunda jugamos mejor, incluso técnicamente, porque ellos se desviaron. Luego, el incidente del penal, que puede ocurrir, nos penalizó", lamentó Allegri.

"Pero el empate 1-1 de hoy en Roma es un resultado importante, porque nos permite mantener a raya al Napoli y a la Roma para nuestro objetivo final", añadió Allegri también en diálogo con DAZN.

"En la primera parte, cometimos demasiados errores, quizás también debido a su presión. En la segunda parte parecía que sería más fácil que nosotros nos pusiéramos 2-0 a que ellos llegaran al empate", completó Allegri.

Con este resultado, Roma quedó en el cuarto puesto con 43 puntos, la misma cantidad que Napoli, que cayó por 3-0 con Juventus (42), que el domingo 1 de febrero visitará al Parma (23) por la fecha 23 de la Serie A, en la que Roma jugará en campo del Udinese (26) al día siguiente.

A su vez, Napoli recibirá el sábado 31 a Fiorentina, antepenúltimo con 17 puntos, y Milan (47) visitará el martes 3 de febrero al Bologna (30), mientras que el líder Inter jugará el día anterior en campo del Cremonese (23).

"Malen está muy bien así, es extraordinario en ese rol. Cuanto más juegue, más mejorará. Hizo cosas excelentes esta noche. Sin duda, hemos hecho un gran fichaje. Roma tiene un equipo muy fuerte y joven. Seguiremos nuestro camino y saldremos reforzados de este partido", confió Gasperini en diálogo con la cadena DAZN.

"Cuando Milan abre el marcador, se hace difícil remontar, pero yo le daré la vuelta a la situación: si nos hubiéramos adelantado, les habría sido difícil empatarnos", consideró Gasperini, que alineó al brasileño Wesley y a los argentinos Matías Soulé (sustituido a los 85') y Paulo Dybala (reemplazado a los 69' por Pellegrini).

"Incluso cuando crees que puedes dominar al Milan, siempre tienes que estar muy concentrado. Tengo una defensa extraordinaria, conceder tan poco al rojinegro es una prueba de mi gran fortaleza", completó Gasperini. (ANSA).