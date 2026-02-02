Serie A: Roma tropezó con Udinese

Udinese se quedó con la victoria gracias un tiro libre del neerlandés Juergen Ekkelenkamp que, tras un desvío en el neerlandés Donyell Malen, dejó sin reacción a los 50' al arquero serbio Mile Svilar.

Roma, que alineó al brasileño Wesley y al argentino Matías Soulé (reemplazado a los 78'), llegó al agónico empate a los 90' mediante Bryan Cristante, pero el árbitro Juan Luca Sacchi anuló la acción a instacias del VAR por offside del griego Konstantinos Tsimikas.

Con este resultado, Roma quedó en el quinto puesto con 43 puntos, uno menos que Juventus, que por ahora completa el grupo de equipos que se clasifican a la próxima Champions League con Inter (55), Milan (47) y Napoli (46), mientras que Udinese escaló al noveno puesto con 32 unidades, la misma cantidad que Lazio.

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini llegó a Udine tras sellar su boleto directo a octavos de final de la Europa League y sufrió su primera derrota después de las tres victorias y del empate que sumó en la Serie A luego de la derrota por 1-0 contra Atalanta por la decimoctava fecha del torneo de la primera división del "Calcio".

"Vi carácter. Nos faltó calidad arriba, juego preciso en los últimos metros. También tuvimos mala suerte en los minutos finales, con esos famosos centímetros de ventaja, y el gol recibido también es síntoma de una noche desafortunada", analizó Gasperini.

"Pero siempre salimos con la cabeza alta y encontraremos la fuerza para seguir mejorando", agregó el DT de Roma, quien consideró que no hubo falta en la jugada que derivó en el tiro libre con el que Udinese abrió el marcador.

"En esto se está convirtiendo el fútbol, ;;y ese tiro libre resultó en el gol. Esto es fútbol, ;;buscar estas situaciones para aprovecharlas. Lo siento, pero es así", completó Gasperini.

"Estoy satisfecho con el rendimiento; son partidos difíciles. Vi un equipo fuerte, esto es la Serie A. Si Roma no se clasifica para la Champions League, cambiará de entrenador, un objetivo incumplido", reconoció el DT del equipo "giallorosso".

"Trabajo con lo que tengo. Intentaremos dar lo mejor de nosotros. Ahora necesitamos recuperar a (el francés Manu) Koné y a (el argentino Paulo) Dybala y seguiremos por este camino. Este grupo no se rendirá", garantizó Gasperini.

Roma buscará recuperarse el lunes 9, cuando recibirá al Cagliari, que marcha duodécimo con 28 unidades, por la fecha 24 de la Serie A, en la que Udinese visitará un día ante al Lecce (18), que se ubica decimoséptimo por delante de Fiorentina, en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 14 puntos.

(ANSA).