Serie A: Roma tuvo su "revancha" ante Torino
Volvió al cuarto puesto tras ganar 2-0 con goles de Malen y Dybala
Malen, flamante incorporación del libro de pases del invierno europeo, abrió el marcador a los 27' tras recibir de Dybala, quien puso cifras definitivas a los 72'.
Con este resultado, el equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini, que alineó al brasileño Wesley y a Dybala (reemplazado a los 76'), cuyo compatriota Matías Soulé ingresó a los 52', suma ahora 42 puntos, siete menos que el líder Inter.
Además, Roma se dio el gusto de tomarse "revancha" del Torino, que quedó decimotercero con 23 puntos y había eliminado al equipo "giallorosso" en octavos de final de la Copa Italia tras haberle ganado por 1-0 en el estadio Olímpico por la tercera fecha de la Serie A.
Partidos
Viernes.
Pisa 1 - Atalanta 1.
Sábado.
Udinese 0 - Inter 1.
Napoli 1 - Sassuolo 0.
Cagliari 1 - Juventus 0.
Domingo.
Parma 0 - Genoa 0.
Bologna 1 - Fiorentina 2.
Torino 0 - Roma 2.
Más tarde.
Milan-Lecce.
Lunes.
Cremonese-Hellas Verona.
Lazio-Como.
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 49 21 16 1 4 44 17.
Milan 43 20 12 7 1 33 16.
Napoli 43 21 13 4 4 31 17.
Roma 42 21 14 0 7 26 12.
Juventus 39 21 11 6 4 32 17.
Como 34 20 9 7 4 28 16.
Atalanta 32 21 8 8 5 26 20.
Bologna 30 20 8 6 6 29 22.
Lazio 28 20 7 7 6 21 16.
Udinese 26 21 7 5 9 22 33.
Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28.
Parma 23 21 5 8 8 14 22.
Torino 23 21 6 5 10 21 34.
Cagliari 22 21 5 7 9 22 30.
Cremonese 22 20 5 7 7 20 28.
Genoa 20 21 4 8 9 22 29.
Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32.
Lecce 17 20 4 5 11 13 28.
Pisa 14 21 1 11 9 16 31.
Verona 13 20 2 7 11 17 34.
Máximos goleadores
- Con 11 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).
- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).
Próxima fecha
Viernes 23.
Inter-Pisa.
Sábado 24.
Como-Torino.
Fiorentina-Cagliari.
Lecce-Lazio.
Domingo 25.
Sassuolo-Cremonese.
Atalanta-Parma.
Genoa-Bologna.
Juventus-Napoli.
Roma-Milan.
Lunes 26.
Hellas Verona-Udinese. (ANSA).