Serie A: Roma venció al Cagliari con doblete de Malen

Malen abrió el marcador a los 25' al "picar" el balón sobre el arquero Elia Caprile tras gran pase de Gianluca Mancini y puso cifras definitivas a los 65' al empujar casi sobre la línea de meta un centro rasante del turco Zeki Celik.

Roma, que alineó al brasileño Wesley y al argentino Matías Soulé (reemplazado a los 84'), se mantiene en el quinto puesto de la Serie A, pero ahora con 46 puntos, la misma cantidad que Juventus, mientras que Cagliari, que contó con el uruguayo Juan Rodríguez, quedó duodécimo con 28 unidades.

Partidos.

Viernes.

Hellas Verona 0 - Pisa 0.

Sábado.

Genoa 2 - Napoli 3.

Fiorentina 2 - Torino 2.

Domingo.

Bologna 0 - Parma 1.

Lecce 2 - Udinese 1.

Sassuolo 0 - Inter 5.

Juventus 1 - Lazio 2.

Lunes.

Atalanta 2 - Cremonese 1.

Roma 2 - Cagliari 0.

Miércoles.

Milan-Como.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 58 24 19 1 4 57 19.

Milan 50 23 14 8 1 38 17.

Napoli 49 24 15 4 5 36 23.

Juventus 46 24 13 7 4 41 20.

Roma 46 24 15 1 8 29 14.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 39 24 10 9 5 32 21.

Lazio 33 24 8 9 7 26 23.

Udinese 32 24 9 5 10 27 36.

Bologna 30 24 8 6 10 32 31.

Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 27 24 7 6 11 24 42.

Parma 26 24 6 8 10 16 30.

Cremonese 23 24 5 8 11 21 33.

Genoa 23 24 5 8 11 29 37.

Lecce 21 24 5 6 13 15 31.

Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38.

Pisa 15 24 1 12 11 19 40.

Verona 15 24 2 9 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli).

Próxima fecha.

Viernes 13.

Pisa-Milan.

Sábado 14.

Como-Fiorentina.

Lazio-Atalanta.

Inter-Juventus.

Domingo 15.

Udinese-Sassuolo.

Cremonese-Genoa.

Parma-Hellas Verona.

Torino-Bologna.

Napoli-Roma.

Lunes 16.

Cagliari-Lecce. (ANSA).