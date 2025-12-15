Serie A: Roma venció al Como y sigue en la pelea

Wesley abrió el marcador a los 61' con un derechazo cruzado y rasante tras recibir del argentino Matías Soulé para sellar la victoria de Roma en el estadio Olímpico.

Con esta victoria, el equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini, que alineó a Wesley (amonestado) y a Soulé (reemplazado a los 82' por el jamaiquino Leon Bailey), se confirmó en el cuarto puesto de la Serie A con 30 puntos, seis más que Como, que contó con el argentino Nicolás Paz (amonestado).

Roma visitará el sábado 20 a Juventus, que marcha quinta con 26 puntos, por la decimosexta fecha de la Serie A, en la que el líder Inter (33) y los escoltas Milan (32) y Napoli (31) postergarán sus presentaciones porque esta semana viajarán con Bologna (25) a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia 2025.

Si Roma vence a Juventus alcanzará al tope de la tabla al Inter, que recibirá al Lecce (decimocuarto con 16 puntos) el miércoles 14 de enero de 2026, el mismo día que Napoli será local del Parma (14), mientras que al día siguiente Bologna visitará al Hellas Verona (12) y Milan jugará en campo del Como para completar la decimosexta fecha de la Serie A.

Partidos.

Viernes.

Lecce 1 - Pisa 0.

Sábado.

Torino 1 - Cremonese 0.

Parma 0 - Lazio 1.

Atalanta 2 - Cagliari 1.

Domingo.

Milan 2 - Sassuolo 2.

Fiorentina 1 - Hellas Verona 2.

Udinese 1 - Napoli 0.

Genoa 1 - Inter 2.

Bologna 0 - Juventus 1.

Lunes.

Roma 1 - Como 0.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 33 15 11 0 4 34 14.

Milan 32 15 9 5 1 24 13.

Napoli 31 15 10 1 4 22 13.

Roma 30 15 10 0 5 16 8.

Juventus 26 15 7 5 3 19 14.

Bologna 25 15 7 4 4 23 13.

Como 24 15 6 6 3 19 12.

Lazio 22 15 6 4 5 17 11.

Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19.

Udinese 21 15 6 3 6 16 22.

Cremonese 20 15 5 5 5 18 18.

Atalanta 19 15 4 7 4 19 18.

Torino 17 15 4 5 6 15 2.

Lecce 16 15 4 4 7 11 19.

Cagliari 14 15 3 5 7 15 21.

Genoa 14 15 3 5 7 16 23.

Parma 14 15 3 5 7 10 18.

Verona 12 15 2 6 7 13 22.

Pisa 10 15 1 7 7 10 20.

Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26.

Máximos goleadores.

- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 7: Lautaro Martínez (Inter) y Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan) y Gianluca Scamacca (Atalanta).

- Con 4: Jamie Vardy (Cremonese); Kevin De Bruyne, André Anguissa y Rasmus Hojlund (Napoli); Giovanni Simeone (Torino); Santiago Castro (Bologna); Andrea Pinamonti (Sassuolo); Ange-Yoan Bonny y Marcus Thuram (Inter); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Nicoló Zaniolo y Keinan Davis (Udinese) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

Próxima fecha.

Sábado 20.

Lazio-Cremonese.

Juventus-Roma.

Domingo 21.

Cagliari-Pisa.

Sassuolo-Torino.

Fiorentina-Udinese.

Genoa-Atalanta.

Miércoles 14 de enero de 2026.

Napoli-Parma.

Inter-Lecce.

Jueves 15 de enero de 2026.

Hellas Verona-Bologna.

Como-Milan. (ANSA).