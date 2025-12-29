Serie A: Roma venció al Genoa y recuperó el cuarto puesto

Soulé abrió el marcador a los 14', el francés Manu Koné aumentó la ventaja a los 19' y el irlandés Evan Ferguson estiró la diferencia a los 31', mientras que Jeff Ekhator (87') descontó para Genoa.

Roma, que alineó al brasileño Wesley (sustituido a los 85') y a los argentinos Soulé (reemplazado a los 57') y Paulo Dybala, suma ahora 33 puntos, uno más que Juventus, que había desplazado al equipo "giallorosso" del cuarto puesto tras vencer por 2-0 al Pisa (11).

A su vez, el mexicano Johan Vásquez jugó todo el partido en Genoa, que sigue decimoséptimo con 14 unidades, dos más que Hellas Verona, que integra la zona de descenso con Pisa y Fiorentina (9).

Partidos.

Sábado.

Parma 1 - Fiorentina 0.

Lecce 0 - Como 3.

Torino 1 - Cagliari 2.

Udinese 1 - Lazio 1.

Pisa 0 - Juventus 2.

Domingo.

Milan 3 - Hellas Verona 0.

Cremonese 0 - Napoli 2.

Bologna 1 - Sassuolo 1.

Atalanta 0 - Inter 1.

Lunes.

Roma 3 - Genoa 1.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 36 16 12 0 4 35 14.

Milan 35 16 10 5 1 27 13.

Napoli 34 16 11 1 4 24 13.

Juventus 32 17 9 5 3 23 15.

Roma 33 17 11 0 6 20 11.

Como 27 16 7 6 3 22 12.

Bologna 26 16 7 5 4 24 14.

Lazio 24 17 6 6 5 18 12.

Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21.

Atalanta 22 17 5 7 5 20 19.

Udinese 22 17 6 4 7 18 28.

Cremonese 21 17 5 6 6 18 20.

Torino 20 17 5 5 7 17 28.

Cagliari 18 17 4 6 7 19 24.

Parma 17 16 4 5 7 11 18.

Lecce 16 16 4 4 8 11 22.

Genoa 14 17 3 5 9 17 27.

Verona 12 16 2 6 8 13 25.

Pisa 11 17 1 8 8 12 24.

Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.

Máximos goleadores.

- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter) - con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese) y Matías Soulé (Roma).

Próxima fecha.

Viernes 2 de enero.

Cagliari-Milan.

Sábado 3 de enero.

Como-Udinese.

Genoa-Pisa.

Sassuolo-Parma.

Juventus-Lecce.

Atalanta-Roma.

Domingo 4 de enero.

Lazio-Napoli.

Fiorentina-Cremonese.

Hellas Verona-Torino.

Inter-Bologna. (ANSA).