Serie A: Roma y Genoa cierren la fecha

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini cayó al quinto puesto con 30 puntos luego de su derrota por 2-1 contra Juventus (32) en la decimosexta jornada, en la que Genoa (14) perdió agónicamente por 1-0 contra Atalanta (22). Roma precisa vencer al Genoa para mantenerse en la pelea por el "Scudetto" y Gasperini reveló que confía en el argentino Paulo Dybala como eventual centrodelantero incluso por delante del irlandés Evan Ferguson.

"A veces, poner a Dybala de delantero centro era la única opción que teníamos, pero puede desempeñar esa función muy bien. El único problema es cuando tiene alguna molestia física", explicó Gasperini en conferencia de prensa, en la que reveló que el ucraniano Artem Dovbyk avanza con la recuperación de su lesión.

"Siempre he tenido la esperanza de contar con él, porque si está sano, la Roma revaloriza. Paulo tiene cualidades técnicas superiores a las de todos los demás. Por eso, si Ferguson quiere jugar, tendrá que hacer algo bueno", remarcó el entrenador.

"Al ser mucho más joven que Dybala, no debería centrarse en la técnica, sino en el hambre y el deseo de triunfar. Intentar robarle el puesto con estas armas", agregó Gasperini sobre el delantero irlandés de 21 años.

Por otra parte, Gasperini, que también planea alinear al delantero argentino Matías Soulé, ponderó el "comportamiento" de Roma y consideró que "no tiene menos que los grandes".

"De hecho, quizá tiene algo más e incluso quedó claro en el partido contra Juventus", subrayó Gasperini, quien lamentó la lesión del mediocampista Lorenzo Pellegrini, cuya ausencia se sumó a la del defensor español Mario Hermoso, a la del delantero jamaiquino Leon Bailey y a las del zaguero marfileño Evan N'Dicka y del mediocampista franco-marroquí Neil El Aynaoui, afectados a sus selecciones en la Copa Africana de Naciones 2025.

"La lesión de Pellegrini es sin duda una pérdida para nosotros.

Es un jugador que ha hecho un buen trabajo y en quien contábamos mucho. Desafortunadamente, estas lesiones ocurren ahora que tenemos nueve partidos en un mes, y todas son importantes", lamentó Gasperini en alusión al calendario que aguarda a Roma en los próximos días.

"Es un momento en el que tenemos que apretar los dientes para sacar lo mejor de cada uno", subrayó el DT de Roma, que restó importancia a la eventual llegada de refuerzos durante el libro de pases del invierno europeo.

El diario español AS publicó que Roma negocia con Atlético Madrid por el delantero italiano Giacomo Raspadori, quien según el reporte se reunirá en las próximas horas con el DT del equipo "colchonero", el argentino Diego Simeone, para definir su futuro.

"Desconozco los tiempos, empezará en unos días y luego veremos, pero nunca he creído mucho en el libro de pases de enero, lleva tiempo traerlos y nosotros no tenemos eso, por eso cuento mucho con los que tengo", argumentó Gasperini.

Por último, Gasperini se refirió al retorno al estadio Olímpico De Rossi, que jugó casi toda su carrera en Roma (también defendió los colores de Boca Júniors antes de su retiro), al cual también dirigió entre 2023 y 2025.

"De Rossi le dio coraje al equipo, y eso es una gran ventaja para un entrenador. Mañana tendremos que esforzarnos para ganar el partido, porque necesitamos absolutamente sumar los 3 puntos, sobre todo en este momento", concluyó Gasperini.

El propio De Rossi reconoció tras la caída contra Atalanta que "el próximo partido será especial" y admitió que no podría "garantizar el impacto" que le causará entrar al estadio Olímpico con diferentes colores a los de Roma.

Esa derrota contra el equipo bergamasco volvió a dejar al Genoa en riesgo de perder la categoría, pues figura decimoséptimo, sólo por delante del Hellas Verona (12 puntos), Pisa (11) y Fiorentina (9). (ANSA).