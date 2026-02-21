Serie A: Sabor a poco

Cagliari y Lazio repartieron puntos al empatar hoy sin goles en el partido que cerró la jornada de adelantos de la vigesimosexta fecha del campeonato italiano, resultado que pareció conformar más al local, que terminó con un hombre menos por la expulsión del colombiano Yerry Mina sobre el final e interrumpió una racha adversa de dos derrotas en fila

El equipo de Fabio Pisacane, que había caído frente a Roma y Lecce en sus pasadas presentaciones cortando una serie de tres victorias (ante Juventus, Fiorentina y Hellas Verona) volvió a sumar al menos un punto que le permitió llegar a 29 unidades y quedar a ocho de distancia de la antepenúltima Fiorentina, que mañana recibirá a Pisa, uno de los colistas

Cagliari, que jugó los últimos cinco minutos reglamentarios con un hombre menos por la expulsión de Mina por doble amonestación, no conformó a sus aficionados, mayoría entre los poco más de 15.000 que se dieron cita en el Arena Cerdeña, también conocido como Unipol Domus por razones de patrocinio

El local debió apelar a jugadores del equipo "Primavera" (reserva) para completar un plantel diezmado por las lesiones ante una Lazio que llegaba a esta jornada precedido por la derrota de local frente a Atalanta y también padeció del "mal de ausencias"

El equipo de Maurizio Sarri no aprovechó siquiera la ventaja que representó la expulsión de Mina como para animarse a buscar un triunfo que no festeja desde que celebró por última vez el 11 de enero frente a Hellas Verona (el otro colista del torneo que en la víspera cayó por 3-0 en casa de Sassuolo en el inicio de la fecha) y quedó cada vez más lejos de la zona de clasificación a las Copas europeas (noveno con 34 puntos)

En el local fue suplente al uruguayo Agustín Albarracín y en la visita volvió a la titularidad Mattia Zacagni, recuperado de una lesión y reemplazado en los minutos finales por el neerlandés Tijjani Noslin

La fecha se puso en marcha con aquella victoria de Sassuolo, que marcha un punto y un puesto por encima de Lazio, sobre Hellas Verona y continuó hoy con los triunfos por 2-0 y como visitantes en ambos casos de Como frente a Juventus y del líder Inter frente a Lecce. (ANSA)