Serie A: Salvarse es el objetivo

Así lo reconoció Fabio Grosso, técnico de un Sassuolo que tras un año en el "purgatorio" regresó a la elite del "Calcio" como campeón de la Serie B y que espera darle continuidad a esa racha, que extendió en Copa Italia al superar a Catanzaro por el pasaje a la segunda ronda (donde chocará con Como).

"Partimos con el objetivo de mantenernos en primera. Será una lucha difícil entre seis o siete equipos que deparará muchas insidias, pero tengo mucha confianza en este plantel.

“Será un año importante para mí, para los muchachos y para el club”, destacó Grosso.

“Nos falta sumar algún refuerzo más, pero tenemos una idea clara”, agregó el campeón mundial en Alemania 2006 que supo jugar en Palermo, Inter y Juventus (entre otros), club este último en el que inició su carrera como entrenador en 2014 con el equipo "Primavera", tras lo cual dirigió también a Bari, Hellas Verona, Brescia, Frosinone y Olympique Lyon antes de desembarcar en Sassuolo para llevarlo de regreso a la Serie A.

El estreno no podía ser más duro para el "verdinegro", que tratará de dar la sorpresa en el estadio Mapei de Reggio Emilia ante el Napoli de Antonio Conte, que pese a no poder contar con el goleador belga Romelu Lukaku es "un equipo muy fuerte, con un gran entrenador al que conozco bien".

“Estamos listos para darle pelea a este tipo de rivales”, promete Grosso, feliz también porque otro campeón mundial en 2006 como Gennaro Gattuso haya tomado las riendas de la selección nacional con la misión de llevar a la "azzurra" tetracampeona del mundo a la Copa que albergarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026, tras haber faltado a la cita en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

“Estoy contento por él, porque conozco la clase de persona que es y lo que puede aportarle a la selección y por eso haré fuerza para que logré el objetivo y nos permita volver a ser aquello que fuimos”, destacó Grosso, cuya misión será mantener a Sassuolo en primera, al igual que lo será para Davide Nicola lograr la permanencia con Cremonese, que logró el tercer ascenso en los "play-off".

A diferencia de Sassuolo, Cremonese se despidió de la Copa Italia en primera ronda tras caer por penales frente al Palermo, equipo de la Serie B que en la segunda rueda chocará con Udinese, un traspié que sus jugadores tratarán de dejar atrás rápidamente antes de visitar a Milan en San Siro este sábado.

“El delantero que más me preocupa en el campeonato es (el bosnio Edin) Dzeko, de Fiorentina, aunque los del Milan no son para tomárselos a la ligera”, destacó hoy el capitán y zaguero del Cremonese, Matteo Bianchetti, quien consideró que pese a las dificultades que presenta el debut, "el calendario esta vez fue más benévolo que hace tres años", cuando sufrió el último descenso.

“Tenemos que tratar de aprovechar todas las ocasiones con los rivales directos”, afirmó Bianchetti, al destacar que "Milan es uno de los mejores equipos del campeonato y tiene potencial para clasificarse a la próxima Champions y para pelear por algo más".

Sobre las diferencias de jugar en primera, el zaguero destacó que "en estos años en Serie B siempre tuvimos la obligación de ser protagonistas, pero ahora será distinto porque tendremos que hacernos fuertes en defensa contra equipos mejores que el nuestro".

“Hemos trabajado en ese aspecto con Nicola y el objetivo no es otro que la salvación. Como capitán, espero poder lograrlo para darle ese regalo a los aficionados, al club y a la ciudad, porque se lo merecen", completó. (ANSA).