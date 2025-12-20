Serie A: Sarri "algo decepcionado"

"Tuvimos un muy mal primer tiempo y mejoramos algo en el segundo, pero nos faltó ambición. Hoy nos vimos obligados a cambiar el sistema debido a las ausencias y cuando esta situación se repite algún precio tienes que pagar", explicó el técnico del equipo de la capital al final del partido.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar refuerzos en el mercado de pases de enero, Sarri respondió: "Este año soportaré todo porque hice una elección y la mantendré, pero sobre ese tema no deberían preguntarme a mí porque del tema no sé absolutamente nada".

Cuando le repreguntaron si había recibido "alguna señal" de los dirigentes en ese sentido, el veterano entrenador apeló a una humorada al responder: "Sí, señales de humo. Serán los indios".

Su colega Davide Nicola, en cambio, lucía satisfecho con el empate de Cremonese al destacar que "no es fácil jugar así en Roma y los muchachos lo hicieron con coraje, respetando al rival, pero sin temerle", al elogiar la actuación del expulsado Federico Ceccherini, quien ingresó desde el banco de suplentes.

Fue con tarjeta roja directa por una falta sobre Matteo Cancellieri cuando el jugador de Lazio se disponía a ingresar al área cuando se jugaba tiempo de descuento, a pesar de lo cual Nicola destacó que "sin la calidad para leer el juego de Ceccherini pudimos haber perdido". (ANSA).