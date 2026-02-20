Serie A: Sassuolo demolió a Hellas

Sassuolo sumó su cuarta victoria en sus últimos cinco partidos al derrotar hoy por un categórico marcador de 3-0 a un Hellas Verona que sufrió su cuarta derrota en cinco duelos, se hunde en el fondo de la tabla y está cada vez más complicado en su lucha por la permanencia, en el partido que puso en marcha la vigesimosexta jornada del campeonato italiano de fútbol

Andrea Pinamonti convirtió su sexto gol en el campeonato y puso en ventaja a los 40' al equipo entrenado por el campeón mundial Fabio Grosso, que sentenció el pleito con un doblete, a los 44' y 62', de Domenico Berardi, que lleva festejados ahora siete en el torneo

El partido, presenciado por unos 11.000 aficionados, terminó siendo un monólogo del "verdinegro", salvo cuando el visitante, entrenado interinamente por Paolo Sammarco, salió decidido en el arranque soñando con que podía conseguir su tercera victoria en el certamen para seguir peleando por la permanencia

El peso de los delanteros de Sassuolo se encargó de marcar las diferencias y con el gol de Pinamonti comenzaron a derrumbarse las esperanzas de Hellas, que sufrió el golpe de nocaut con el primer gol de Berardi, que terminó por demolerla definitivamente en el complemento de un duelo en el que el francés Armand Laurienté metió dos asistencias

El tridente ofensivo fue la clave de este nuevo triunfo del equipo de Grosso, que regresó a la máxima categoría en esta temporada y que con 35 puntos escaló del décimo al octavo puesto, quedando a siete de distancia de Atalanta y de Como, que ocupa el sexto lugar y se estaría clasificando a la próxima edición de la Conference League

Verona quiso, pero no pudo y acertó apenas uno de los ocho remates al arco (mientras Sassuolo celebró en tres de sus cuatro llegadas netas) y terminó pagando el precio por su falta de puntería con un plantel en el que faltaron varios por lesión, situación que intentó disimular con coraje, pero no bastó

La primera llegada la generó el visitante a los 4' con una salida desesperada del arquero kosovar Arijanet Muric ante una arremetida del escocés Kieron Bowie en la que, según el árbitro Livio Marinelli, no hubo falta sobre el delantero visitante

El propio Bowie, a los 15', volvió a aparecer en escena y tras un remate que quedó boyando en el área, la pelota derivó en el sueco Amin Sarr, que buscó el arco, pero encontró en el camino un cierre providencial del maliense Woyo Coulibaly, apenas tres minutos antes de que el escocés rematara con el arquero vencido, pero con el indonesio Jay Idzes atento para despejar, aunque la jugada terminaría siendo invalidada por una mano previa del propio Sarr

Sassuolo pareció tomar nota y cerró los espacios apostando al contragolpe, conducido por Laurienté, mientras Grosso reemplazaba a los 35' al amonestado Coulibaly para no correr riesgos con Filippo Romagna, que de ese modo regresaba al ruedo después de cuatro meses de ausencia

El primer remate al arco del local llegaría a los 36', un minuto antes apenas de que se iniciara la jugada que derivó en la apertura del marcador cuando el noruego Kristian Thorstvedt buscó a Laurienté, que con gran intuición habilitó a Pinamonti para que superara a Lorenzo Montipó ante la increíble inmovilidad de la defensa del Hellas

Sassuolo pareció recuperar la memoria y trató de asegurar la ventaja antes del cierre del primer capítulo y lo logró con una dosis de fortuna porque tras una falta en el área del alemán Armel Bella-Kotchap sobre Berardi que Marinelli sancionó con penal, el propio delantero ejecutó desde los 12 pasos un remate que rechazó Montipó y le volvió a caer para que acertara en la segunda oportunidad

Fue el golpe de nocaut para un Verona que se fue al descanso con la cabeza gacha y volvió al ruedo casi sin ánimos como para intentar un milagro ante un Sassuolo que tomó nota de lo sucedido en el inicio del duelo y que pasó a controlarlo antes de rematarlo con el segundo festejo de Berardi, asistido por Laurienté, que sentenció la suerte de uno y la desgracia del otro

Celebró Sassuolo y celebró Berardi, que con el doblete volvió a atraer la atención y sueña con la convocatoria a la selección "azzurra" que jugará frente a Irlanda del Norte el 26 de marzo en Bérgamo el primer partido de un repechaje por un pasaje al Mundial de este año (si gana chocará el 31 de marzo con el vencedor de Gales-Bosnia Herzegovina)

"Depende de mí. Trataré de seguir trabajando así para merecer la convocatoria. Si no llega, seré un fanático más", afirmó el delantero, mientras que Grosso festejó la buena campaña de Sassuolo en su vuelta a primera y dijo: "No estaba descontado que a esta altura estaríamos en este lugar en la tabla"

"Fuimos frágiles después de los primeros goles que nos convirtieron por errores propios y son errores que se pagan.

Habíamos preparado un partido distinto y creo que los primeros 30 minutos fueron buenos, pero con eso no alcanza. No me voy conforme porque no vi reacción en el segundo tiempo", dijo por su parte Sammarco. (ANSA)