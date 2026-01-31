Serie A: Sassuolo hundió a Pisa

Domenico Berardi a los 26', Antonio Caracciolo, en contra de su valla y en tiempo adicionado por el árbitro Alberto Arena al final del primer período, y el canadiense de origen marfileño Ismael Koné a los 59' convirtieron los goles del "verdinegro" entrenado por el campeón mundial italiano Fabio Grosso.

El suizo Michel Aebischer descontó a los 50' para los dirigidos por el hoy suspendido Alberto Gilardino (otro que alzó la Copa del Mundo con Italia en Alemania 2006) y reemplazado por su asistente Gaetano Caridi, en el duelo que se jugó ante unos 10.000 aficionados en el estadio Arena Garibaldi.

La única buena noticia para los fanáticos de Pisa fueron los estrenos del suizo Filip Stojilkovic, que saltó al ruedo a los 79', y del chileno Felipe Loyola, que llegó procedente de Independiente de Argentina en el mercado de pases e ingresó al inicio del complemento.

El colombiano Yeferson Paz, en cambio, observó el partido desde el banco de suplentes de Sassuolo, que con la victoria se instaló en el décimo puesto con 29 puntos (los mismos que Udinese, pero con mejor diferencia de goles), mientras que Pisa quedó con 14 unidades, empardado con Hellas Verona, completaba la jornada en Cerdeña, ambos por detrás de Fiorentina, que tiene 17 puntos y salía a la cancha en el estadio Diego Maradona a continuación.

Pisa sufrió su undécima derrota en el campeonato, tras la que padeció el pasado fin de semana en casa del líder Inter, al que superaba por dos goles de ventaja, pero terminó perdiendo por un categórico marcador de 6-2 en San Siro, habiendo cosechado apenas un triunfo en el torneo que hace parecer utópica su ilusión de mantener la categoría. (ANSA).