Serie A: Sassuolo sorprendió al Atalanta

El canadiense Ismael Koné (23') y el noruego Kristian Thorstvedt (69') marcaron para Sassuolo, mientras que el estadounidense Yunus Musah (88') descontó para Atalanta, que durante la semana avanzó a octavos de final de la Champions League al golear por 4-1 al Borussia Dortmund

Sassuolo, que sufrió la expulsión de Andrea Pinamonti a los 16', escaló ahora al octavo puesto con 38 puntos, siete menos que Atalanta, que el miércoles 4 visitará a Lazio por la segunda semifinal de la edición número 79 de la Copa Italia, en cuya otra llave Como recibirá un día antes al Inter, único líder de la Serie A

Partidos

Viernes

Parma 1 - Cagliari 1

Sábado

Como 3 - Lecce 1

Hellas Verona 1 - Napoli 2

Inter 2 - Genoa 0

Domingo

Cremonese 0 - Milan 2

Sassuolo 2 - Atalanta 1

Más tarde

Torino-Lazio

Roma-Juventus

Lunes

Pisa-Bologna

Udinese-Fiorentina

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 67 27 22 1 4 64 21

Milan 57 27 16 9 2 43 20

Napoli 53 27 16 5 6 41 28

Roma 50 26 16 2 8 34 16

Como 48 27 13 9 5 44 20

Juventus 46 26 13 7 6 43 25

Atalanta 45 27 12 9 6 37 24

Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36

Bologna 36 26 10 6 10 35 32

Lazio 34 26 8 10 8 26 25

Parma 32 27 8 9 10 20 32

Udinese 32 26 9 5 12 28 39

Cagliari 30 27 7 9 11 29 36

Genoa 27 27 6 9 12 32 39

Torino 27 26 7 6 13 25 47

Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39

Cremonese 24 27 5 9 13 21 38

Lecce 24 27 6 6 15 18 36

Pisa 15 26 1 12 13 20 43

Verona 15 27 2 9 16 20 48

Máximos goleadores

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan)

- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Kenan Yildiz (Juventus); Christian Pulisic (Milan)

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo)

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo)

Próxima fecha

Viernes 6

Napoli-Torino

Sábado 7

Cagliari-Como

Atalanta-Udinese

Juventus-Pisa

Domingo 8

Lecce-Cremonese

Bologna-Hellas Verona

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

Milan-Inter

Lunes 9

Lazio-Sassuolo. (ANSA)