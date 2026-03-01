Serie A: Sassuolo sorprendió al Atalanta
Ganó 2-1 pese a haber sufrido la expulsión de Pinamonti
El canadiense Ismael Koné (23') y el noruego Kristian Thorstvedt (69') marcaron para Sassuolo, mientras que el estadounidense Yunus Musah (88') descontó para Atalanta, que durante la semana avanzó a octavos de final de la Champions League al golear por 4-1 al Borussia Dortmund
Sassuolo, que sufrió la expulsión de Andrea Pinamonti a los 16', escaló ahora al octavo puesto con 38 puntos, siete menos que Atalanta, que el miércoles 4 visitará a Lazio por la segunda semifinal de la edición número 79 de la Copa Italia, en cuya otra llave Como recibirá un día antes al Inter, único líder de la Serie A
Partidos
Viernes
Parma 1 - Cagliari 1
Sábado
Como 3 - Lecce 1
Hellas Verona 1 - Napoli 2
Inter 2 - Genoa 0
Domingo
Cremonese 0 - Milan 2
Sassuolo 2 - Atalanta 1
Más tarde
Torino-Lazio
Roma-Juventus
Lunes
Pisa-Bologna
Udinese-Fiorentina
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 67 27 22 1 4 64 21
Milan 57 27 16 9 2 43 20
Napoli 53 27 16 5 6 41 28
Roma 50 26 16 2 8 34 16
Como 48 27 13 9 5 44 20
Juventus 46 26 13 7 6 43 25
Atalanta 45 27 12 9 6 37 24
Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36
Bologna 36 26 10 6 10 35 32
Lazio 34 26 8 10 8 26 25
Parma 32 27 8 9 10 20 32
Udinese 32 26 9 5 12 28 39
Cagliari 30 27 7 9 11 29 36
Genoa 27 27 6 9 12 32 39
Torino 27 26 7 6 13 25 47
Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39
Cremonese 24 27 5 9 13 21 38
Lecce 24 27 6 6 15 18 36
Pisa 15 26 1 12 13 20 43
Verona 15 27 2 9 16 20 48
Máximos goleadores
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter)
- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan)
- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Kenan Yildiz (Juventus); Christian Pulisic (Milan)
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo)
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo)
Próxima fecha
Viernes 6
Napoli-Torino
Sábado 7
Cagliari-Como
Atalanta-Udinese
Juventus-Pisa
Domingo 8
Lecce-Cremonese
Bologna-Hellas Verona
Fiorentina-Parma
Genoa-Roma
Milan-Inter
Lunes 9
Lazio-Sassuolo. (ANSA)