Serie A: Sassuolo sorprendió al Udinese

El francés Oumar Solet abrió el marcador a los 10' para Udinese, pero su compatriota Armand Laurienté empató transitoriamente a los 56' para Sassuolo, que revirtió el resultado solo dos minutos después gracias a Andrea Pinamonti.

"Ganamos cuando aceleramos el ritmo. No estuvimos a la altura en la primera parte. En la segunda, jugamos a nuestro ritmo habitual y tuvimos un buen partido", destacó el DT del Sassuolo, Fabio Grosso.

"Me alegro por Pinamonti, que no solo marcó, sino que también dio una asistencia y demostró su valía", agregó el entrenador en rueda de prensa.

"Al contrario de lo que he oído, todavía no estamos a salvo. Y, en cualquier caso, cuando lo estemos, tendremos que encontrar la motivación adecuada, que es la esencia del deporte y de la vida misma", completó Grosso.

El DT aludía al noveno puesto del Sassuolo en la Serie A con 32 puntos, la misma cantidad que Udinese, que sufrió su undécima derrota en el torneo e incluyó al colombiano Juan Arizala a los 79'.

"Perdimos un partido que nunca debimos haber perdido. No hay excusas para recibir dos goles en menos de un minuto. Es inconcebible", enfatizó a su vez el DT del Udinese, el alemán Kosta Runjaic, en conferencia de prensa.

"Hicimos una buena primera parte contra un equipo que defendió bien. Somos un equipo de nivel medio, no de élite, y es normal tener altibajos, pero necesitamos ser más constantes. Me gustaría llegar a los 50 puntos. No creo que sea un objetivo demasiado ambicioso, aunque este club no lo haya conseguido en 12 años. Trabajaremos para conseguirlo", garantizó Runjaic.

(ANSA).