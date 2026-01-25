Serie A: Sassuolo volvió a celebrar ante Cremonese
Ganó por 1-0 con gol de Fadera
El gambiano Alieu Fadera marcó, a los 3', el gol del triunfo del Sassuolo, cuya victoria más reciente en la Serie A se remontaba al 3-1 como local ante Fiorentina del pasado 6 de diciembre en un duelo válido por la decimocuarta fecha del torneo.
"Era un partido en el que queríamos hacerlo bien y lo hicimos con una buena actuación. Estamos contentos con eso y con la victoria que hemos conseguido después de tanto tiempo", afirmó el DT del Sassuolo, Fabio Grosso.
"Empezamos bien la primera parte, adelantándonos y creando ocasiones para ampliar la ventaja. Después, concedimos algunos espacios en ocasiones y, con algunos pequeños errores, les dimos la oportunidad de crear peligro", completó Grosso.
Con esta victoria, Sassuolo escaló al décimo puesto con 26 unidades, tres más que el Cremonese del DT Davide Nicola, que sólo aventaja por 3 puntos a Fiorentina, en zona de descenso con Hellas Verona y Pisa, ambos con 14 puntos.
"No estoy insatisfecho con la actuación de hoy, porque jugamos con valentía. Nos decepciona no haber estado tan bien al contraataque como sabíamos, pero necesitamos aumentar nuestro entusiasmo. En un camino como el nuestro, uno tiene dificultades, pero hay que seguir adelante porque eso es lo que queremos hacer", analizó Nicola (ANSA).