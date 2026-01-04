Serie A: sassuolo y Parma a mano

Quinto festejo para el ex delantero de Vélez Sársfield, Estudiantes de La Plata y Platense que llegó a los 24' y valió como un triunfo para el equipo entrenado por el español Carlos Cuesta, que con su sexto empate en el torneo llegó a 18 puntos y se puso a seis de distancia de Hellas Verona y de Pisa (ambos en zona de descenso junto con la colista Fiorentina), que también hoy empató 1-1 en casa del Genoa.

Cinco equipos, estos últimos, que pelean por la permanencia junto con Lecce, otro que celebró un empate en uno con sabor a victoria, pues lo logró en Turín frente a la encumbrada Juventus en otro de los duelos de la jornada que se cerraba con el choque entre Atalanta y Roma en Bérgamo.

Una fecha que se inició el viernes con el triunfo por 1-0 de Milan ante Cagliari en Cerdeña que le permitió al "rossonero" de Massimiliano Allegri quedar provisoriamente como único líder del certamen, y que hoy vio ganar también por la mínima a Como, de local frente a Udinese, para confirmar su gran temporada.

En el estadio Mapei, Thorstvedt puso en ventaja al "verdinegro" de Fabio Grosso a los 12', mismos minutos que transcurrieron hasta que Pellegrino decretó el 1-1 que terminaría siendo definitivo y le impidió a Sassuolo celebrar su séptima victoria en el torneo y la cuarta en su estadio.

Jugando de local, Sassuolo no parece poder despegar y sufrió tres derrotas en los últimos cinco partidos que jugó frente a su público en un escenario hoy colmado por unos 13.000 espectadores que fueron testigos del buen andar de Parma como visitante, condición en la que sumó tres triunfos en cinco duelos disputados.

El derby emiliano se saldó sin vencedores, ni vencidos, pero tuvo sabor a derrota para el equipo de Grosso, a diferencia del anterior empate en uno conquistado en campo de Bologna en la jornada previa el 28 de diciembre ante un rival al que pudo haberse acercado si hubiese ganado esta tarde.

Con 23 puntos, Sassuolo se ubica en el noveno puesto, a tres puntos de Bologna (que tiene dos partidos menos y el domingo visitará a un Inter obligado a ganar para recuperar la punta del campeonato) y uno por detrás de Lazio, que mañana recibirá a Napoli en el Olímpico de Roma en uno de los duelos salientes de la jornada.

El otro lo animaba hoy Atalanta, que suma 22 unidades, y Roma, que tiene 33, en un duelo en el que Gian Piero Gasperini volvía a Bérgamo como DT "giallorosso" para enfrentar a un equipo al que entrenó durante nueve temporadas y devolvió a los primeros planos del fútbol italiano y europeo.

En Reggio Emilia, los fanáticos de Parma dijeron presente en buen número y estuvieron cerca de festejar el primer gol del partido cuando Pellegrino tuvo la primera situación de riesgo a los 6' que pareció despabilar a Sassuolo, que poco a poco fue tomando el control del trámite y logró plasmar esa supremacía en el marcador con el gol de Thorstvedt.

El noruego marcó de cabeza su segundo gol en esta temporada (décimo en Serie A) tras un centro del polaco Sebastian Walukiewicz que tomó a contrapierna al arquero Edoardo Corvi, quien logró mantener después en partido a Parma ante otra incursión del francés Armand Laurienté. Sassuolo hizo prevalecer su juego en equipo ante un Parma que apostó a sus individualidades y a la puntería de Pellegrino, quien a los 24' tuvo su revancha tras una mala salida del equipo local con un zurdazo que pareció sorprender al arquero kosovar Arijanet Muric.

Un revés para el equipo de Grosso, que por intermedio de Laurienté contó con otra ocasión para irse en ventaja al descanso, pero no la aprovechó y al regreso del mismo volvió a tener una posibilidad para ponerse nuevamente arriba en el marcador, desperdiciada por el escocés Josh Doig, quien se reivindicó a los 52' al cortar un ataque comandado por Gaetano Oristanio.

Parma empezó a crecer en el partido y volvió a llegar con peligro por intermedio del ingresado sueco Pontus Almqvist que conjuró Muric en una de las últimas ocasiones que tuvo el partido a pesar de los cambios ensayados sobre el final por Grosso buscando doblegar a un Parma que resistió y terminó llevándose un punto merecido.

En el visitante, además de Pellegrino, fue titular su compatriota Lautaro Valenti, ingresó a los 70' Nahuel Estévez y observaron el partido desde el banco los también argentinos Mariano Troilo, Christian Ordóñez y Benjamín Cremaschi. (ANSA).