Serie A: Satisfacción de Spalletti

"En la primera parte, deberíamos haber creado más situaciones de peligro, y en ese sentido tenemos que mejorar", afirmó Spalletti tras la victoria en Reggio Emilia, que le permitió a Juventus recuperar el cuarto puesto de la Serie A.

Otro motivo de alegría para Juventus fue que el canadiense Jonathan David selló la victoria contra Sassuolo luego de que fallara un penal en el empate 1-1 como local contra Lecce en la fecha 18 de la Serie A.

"Estuvimos todos, llegué el último... pero quiero formar parte de este grupo. El comportamiento de los jugadores en los dos últimos entrenamientos demostró solidaridad con David", destacó Spalletti sobre el respaldo del plantel al delantero canadiense.

"Son situaciones difíciles en las que recibes insultos desde fuera, artísticamente creados para crear confusión en el grupo.

Todos saben quién tiene que patear un penal. Sólo digo que la próxima vez, si se toman otras decisiones en el campo, exigiré que me lo informen", concluyó Spalletti. (ANSA).