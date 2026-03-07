Serie A: scamacca amargó a Udinese

El danés Thomas Kristensen abrió la cuenta a los 39' para el equipo del alemán Kosta Runjaic, que amplió su ventaja a los 55' con un gol del británico Keinan Davis y parecía encaminarse rumbo a su undécima victoria en el torneo hasta que Scamacca apareció en escena para rescatar a Atalanta.

El delantero descontó a los 75' y a los 79' sentenció el empate definitivo que impidió la séptima derrota del "nerazzurro" comandado por Raffaele Palladino, que al menos rescató un punto que lo mantiene en carrera en la pelea por un pasaje a las próximas copas europeas.

Con 46 puntos, Atalanta quedó uno por detrás de Juventus, hoy por hoy clasificada a la Conference League antes de enfrentar a Pisa, uno de los colistas del torneo, en el último adelanto de la jornada, y a cuatro puntos de distancia de Roma, visitante mañana de Genoa, y de Como, que la desplazó del cuarto puesto al vencer por 2-1 a Cagliari a domicilio más temprano.

La fecha se puso en marcha con la victoria, también por 2-1, pero de local de Napoli frente al Torino, y continuará el domingo con el duelo entre el escolta Milan y el líder Inter en San Siro en un "Derby della Madonnina" que acapara la atención de la jornada.

El "nerazzurro" de Bérgamo, al menos, rescató un empate en un partido presenciado por unos 22.000 espectadores que se le hizo cuesta arriba frente a un Udinese que con 36 unidades ocupa el décimo puesto y, de haber ganado, hubiese superado la línea de Sassuolo (38) e igualado a Bologna (39), pero que se mantiene dos puntos por delante de Lazio, rival de Sassuolo el lunes en el partido que cerrará la jornada. (ANSA).