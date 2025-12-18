Serie A: Se incrementan las lesiones

Así se desprende del "Men's European Football Injury Index", un informe publicado por la compañía de seguros Howden que le dedica un apartado a los gastos derivados de esas lesiones en las principales cinco Ligas europeas de fútbol.

En lo que refiere a la italiana, fueron 858 los lesionados en la temporada 2024-25 y generaron un gasto total cercano a los 103,14 millones de euros. Juventus encabeza la lista con 16,75 millones debido a los 56 lesionados que padeció.

Apenas por detrás se ubica Milan, que gastó 13,01 millones de euros por los 58 lesionados que registró en su plantel profesional, mientras que Inter, su clásico rival, a pesar de haber tenido 71 lesionados, debió desembolsar 10,93 millones.

Napoli, último campeón del "Calcio", registró 36 lesionados que le "costaron" un total de 4,08 millones de euros, mientras que el descendido Empoli fue el que menos "heridos" tuvo (28, al igual que Hellas Verona y Fiorentina), aunque fueron de mayor gravedad, con un promedio de 42 días sin poder volver al ruedo.

Del informe surge que las lesiones musculares fueron las más frecuentes, con 318 casos, mientras que las de rodilla (52) fueron las que demandaron más tiempo de recuperación (54 días en promedio) y las más costosas (390.000 euros en cada caso).

Los jugadores de campo más afectados fueron los zagueros, con un total de 307 lesionados, respecto de los 277 mediocampistas y los 247 delanteros.

Sin embargo, la Serie A no fue la Liga europea más afectada por las lesiones, sino la Bundesliga, que registró un total de 1.197 "bajas", aunque la Premier League, con 957 lesionados en la temporada, fue la que sufrió el mayor impacto económico (con US$285,7 millones en costos).

También se registraron 957 lesionados en la Liga Española, en tanto que la Ligue 1 fue la de menor cantidad, con 483.

Cifras todas que parecen darle la razón a quienes apuntan contra los calendarios cada vez más extensos en función de una demanda cada vez mayor y de ganancias que nadie, o casi nadie, quiere perderse. (ANSA).