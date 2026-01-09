Serie A: se inicia la segunda rueda

Apenas finalizada la primera mitad del torneo que consagró a Inter como "campeón de invierno", la pelota vuelve a rodar en una jornada que Como iniciará en el estadio Giuseppe Sinigaglia frente a un Bologna que parece haber perdido el rumbo y tratará de recuperarlo al mando de Vincenzo Italiano.

A pesar de que Bologna celebró su última victoria en el campeonato en la duodécima fecha ante Udinese, tras lo cual empató dos partidos y perdió los tres restantes, el último de local frente a Atalanta por 2-0, F…bregas no se fía.

"Será una prueba importante para nosotros ante un gran equipo, con un entrenador que tiene una energía tremenda", advirtió el DT de un Como entonado por la goleada por 3-0 a un Pisa que se hunde en el fondo de la tabla.

Triunfo que le permitió escalar al cuarto puesto, del que luego fue desplazado por Juventus y por Roma (que tienen un partido más) cuando se completó la jornada.

Como tiene pendiente su duelo por la decimosexta fecha frente al escolta Milan, que jugará el próximo jueves, postergado en su momento por la disputa de la Supercopa de Italia, en Riad.

"La superioridad debemos demostrarla en la cancha", advirtió F…bregas en la previa del duelo con Bologna, octavo a siete puntos de distancia de su rival de turno y que también tiene pendiente su partido con Hellas Verona debido a su participación en la Supercopa, cuya final perdió con Napoli.

"Hemos crecido respecto de aquel partido", dijo F…bregas sobre la derrota por 1-0 frente a Bologna de su equipo en la segunda fecha del campeonato.

En un partido que será arbitrado por Rosario Abisso, Como apostará al talento y a los goles del argentino Nico Paz, artillero del equipo con seis festejos, y a los de su compatriota Máximo Perrone, que convirtió la mitad.

El colombiano Jhon Lucumí y el argentino Santiago Castro, que celebró cinco goles en el campeonato, uno menos que su compañero Riccardo Orsolini, que también se anuncia como titular (Benjamín Domínguez y el goleador Ciro Immobile iniciarían como suplentes), intentarán cortar la racha de Como.

En la misma jornada, Roma buscará escalar al tercer puesto tras haber derrotado el martes a Lecce y para eso necesita ganar, lo que le permitiría igualar la línea de Milan y desplazar al Napoli, ambos con dos partidos menos.

El "giallorosso" saldrá al ruedo con el arbitraje de Matteo Marcenaro buscando la continuidad que necesita para mantener viva la ilusión frente a un Sassuolo que celebró su último triunfo en la decimocuarta fecha de local frente a Fiorentina (3-1).

Después sumó empates frente a Milan, Bologna y Parma y derrotas ante los clásicos rivales de Turín: Torino y Juventus, racha a pesar de la cual el equipo de Fabio Grosso se mantiene en mitad de tabla sin sobresaltos por ahora.

Roma, que tiene en duda la presencia del brasileño Wesley ("será evaluado mañana", explicó Gasperini), no contará con el sancionado Bryan Cristiante, ni con el lesionado ucraniano Artem Dovbyk.

Los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé se anuncian como titulares en un plantel con varias ausencias, tal como le sucede al Sassuolo de Grosso, entre las cuales la del colombiano Yeferson Paz.

Con Roma peleando también en la Europa League, Gasperini espera por refuerzos, un tema del que conversa con Dan Friedkin, propietario y presidente del club con quien, destacó el DT, "estamos en contacto permanente a pesar de los compromisos que él tiene por sus múltiples actividades y pensamos del mismo modo".

Recuperado de las derrotas con Fiorentina y Como (con un empate frente a Lazio entre ambas) merced al triunfo logrado el miércoles en campo del Torino, Udinese recibirá a la colista Pisa, que en la primera ronda celebró apenas una victoria y padeció nueve traspiés, tendencia que deberá revertir más temprano que tarde si no quiere penar después para mantener la categoría a la que acaba de regresar.

Con el arbitraje de Giovanni Ayroldi, el equipo del alemán Kosta Runjaic saldrá al ruedo en el Bluenergy Stadium a "jugar con la misma intensidad que frente al Torino, un partido en el que los muchachos dejaron todo en la cancha", destacó su DT.

"De todos modos, llegarán bien física y mentalmente al partido con Pisa, un rival que cosechó menos de lo que mereció y que cuenta con un plantel de calidad y potencial físico. Será un gran desafío y tenemos que jugar concentrados", advirtió el alemán, cuyo colega Alberto Gilardino apuesta a que sus dirigidos mejoren porque -dijo- "ahora empieza otro campeonato".

"Está prohibido rendirse. Tenemos que jugar con el mismo espíritu de sacrificio y con la humildad con el que lo venimos haciendo, pero con la obligación de sumar más de lo que sumamos porque sabemos el momento que atravesamos y las necesidades que tenemos si queremos mantener la categoría", agregó el DT de un Pisa que mañana estará acompañado por un millar de fanáticos que también jugarán su partido desde las tribunas.

En el cierre de la jornada, Atalanta tratará de refrendar su buena racha que lo llevó a ganar cuatro de sus últimos cinco partidos, en los que sufrió apenas una derrota por la mínima frente al líder Inter.

Será ante un irregular Torino, que en las últimas cuatro fechas sufrió dos reveses como local, pero celebró sendos triunfos como visitante, condición en la que jugará mañana en Bérgamo con el arbitraje de Francesco Fourneau.

El técnico "granate" Marco Baroni recibió una buena noticia hoy antes de viajar porque podrá contar con el turco Emirhan Ilkhan y con el lituano Gvidas Gineitis, que arrastraban dolencias, en tanto que el noruego Marcus Pedersen sería preservado para el choque del martes frente a Roma en el Olímpico por los octavos de final de la Copa Italia.

El chileno Guillermo Maripán y el colombiano Duván Zapata se anuncian como titulares en Torino, que apostará por el británico Ché Adams y dejaría en el banco al argentino Giovanni Simeone ante un Atalanta en el que Raffaele Palladino dispondrá del brasileño Ederson desde el arranque junto con el montenegrino Nikola Krstovic, artífice de la victoria previa ante Bologna con un doblete. (ANSA).