Serie A: seis jugadores sancionados con un partido

Rabiot llegó al límite de amonestaciones durante el triunfo por 1-0 que el escolta Milan celebró como local el pasado domingo 8 contra el líder Inter en una nueva edición del "Derby della Madonnina".

También Evan N'Dicka, zaguero marfileño de Roma; el escocés Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa) y Sebastiano Esposito (Cagliari) recibieron la misma sanción por llegar al límite de amonestaciones, mientras que Giuseppe Pezzella (Cremonese) fue castigado por haber sido expulsado en la caída por 2-1 contra Lecce.

A su vez, Milan recibió una multa de 30.000 euros, un monto que se divide en 22.000 euros por provocar una demora de 2 minutos para el inicio del segundo tiempo y 8.000 euros por los insultos de algunos de sus "tifosi" a dos jugadores del Inter y el uso de un puntero láser durante el partido.

Por su parte, Inter deberá pagar una multa de 10.000 euros por las protestas en el vestuario de uno de sus dirigentes contra una decisión del árbitro Daniele Doveri. (ANSA).