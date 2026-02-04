Serie A: Seis suspendidos tras completarse la fecha 23

Se trata de Honest Ahanor y del neerlandés Marten De Roon, compañeros en Atalanta; del sueco Amin Sarr (Hellas Verona); de Luca Pellegrini (Lazio); y de Matteo Prati y del croata Nikola Vlasic (Torino).

Ahanor fue expulsado durante el empate 0-0 entre Atalanta y Como, partido en el que De Roon llegó al límite de amonestaciones al igual que Pellegrini en el triunfo por 3-2 contra Genoa.

También Prato y Vlasic llegaron al límite de amonestaciones durante le triunfo por 1-0 del Torino ante Lecce, mientras que Sarr fue expulsado en la caída por 4-0 que Hellas Verona sufrió ante Cagliari. (ANSA).