Serie A sigue sin un claro líder con Napoli y Roma empatados en la cima

ROMA (AP) — Ha transcurrido casi un cuarto de camino en la Serie A y aún no hay un claro favorito.

El campeón defensor Napoli y la Roma de Gian Piero Gasperini están empatados en la cima, tres puntos por delante de los dos clubes de Milán.

Nadie descarta al Inter de Milán, que tiene un fondo de armario en su plantilla que cualquiera de los otros contendientes, o al AC Milan, que por quedar marginado de las competiciones de Europa estará más descansado a medida que avance la temporada.

La paridad no es nada nuevo.

La Serie A se ha convertido en la liga doméstica más impredecible de las cinco grandes de Europa, con cuatro campeones diferentes en las últimas seis temporadas. La anterior marcó la segunda vez en cuatro años que la carrera por el título se decidió en la última jornada.

Partidos clave

El Milan-Roma en San Siro podría aportar algo de claridad a la puja por el título.

Napoli también podría ser puesto a prueba, con una visita del quinto Como el sábado.

Luciano Spalletti, el ex estratega de Napoli y la selección de Italia, debutará al mando de la Juventus en Cremonese este fin de semana.

La Vecchia Signora despidió a Igor Tudor y puso fin el miércoles a una racha de ocho partidos sin victorias al vencer a Udinese, con Massimo Brambilla como interino.

Enfrentar a Cremonese podría ser complicado. El club recién ascendido ha superado las expectativas en el octavo lugar, con apenas una derrota.

Mientras tanto, Stefano Pioli con la Fiorentina sin victorias y Patrick Vieira en el sótano con Genoa arriesgan perder sus trabajos si sus clubes no pueden vencer a Lecce y Sassuolo, respectivamente.

Jugadores a seguir

La llegada de Jamie Verdy, el ex Leicester, Jamie Vardy, atrajo la atención hacia Cremonese al inicio de la temporada, pero al final Federico Bonazzoli es quien ha emergido como el delantero más destacado del club.

Bonazzoli anotó dos veces el miércoles en la victoria 2-0 ante Génova.

Su primer gol fue con una chilena, elevando su total a cuatro tantos esta temporada.

Hakan Calhanoglu lidera la liga con cinco goles para el Inter después de su doblete en una victoria 2-0 sobre Fiorentina.

Fuera de acción

Napoli acusará la ausencia del volante Kevin De Bruyne hasta marzo después de someterse a una cirugía por una lesión en el muslo derecho.

De Bruyne se unió a su compatriota belga Romelu Lukaku en la lista de lesiones a largo plazo del actual campeón.

Lukaku se lesionó el muslo izquierdo en un partido de pretemporada y podría regresar en diciembre.

Fuera del campo

La Serie A aún espera que la Confederación Asiática de Fútbol apruebe la celebración del partido entre Milan y Como en febrero en Perth, Australia.

Tanto los aficionados del Milan como Como han expresado su oposición a viajar tan lejos para un partido entre clubes situados a menos de una hora de distancia.

El presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, dijo que apoya mover los partidos nocturnos a las 20 horas en lugar de los actuales horarios de inicio a las 20:45.

"Permitamos a los niños la oportunidad de ver un partido completo", dijo Simonelli.

___

Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes