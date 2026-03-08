Serie A: silbidos para Fiorentina por empate contra Parma

"Atacamos mal los espacios. Fallamos muchos centros al segundo palo. En la segunda parte, lo hicimos un poco mejor, creando algunas ocasiones más. Dado cómo va esta temporada, incluso 1 punto hoy nos permitió estar por delante del Cremonese y tener otras 10 finales por jugar", valoró el DT de Fiorentina, Paolo Vanoli.

Efectivamente, con el empate en el estadio Artemio Franchi, el equipo "violeta" quedó decimoséptimo con 25 puntos, uno más que Cremonese, en zona de descenso con Hellas Verona (18) y Pisa (15).

"A veces el fútbol es extraño: en los dos primeros meses, tuvimos muchas ocasiones, pero no las convertimos. Luego hay altibajos en las temporadas, pero creo que, salvo en Udine, hemos tenido un buen ataque. Hoy nos faltó ataque, estuvimos demasiado estáticos", reconoció Vanoli, que al brasileño Dodó.

Por su parte, el DT del Parma, el español Carlos Cuesta, expresó su satisfacción por el empate como visitante contra Fiorentina que dejó a su equipo en el duodécimo puesto con 34 puntos, la misma cantidad que Lazio, que mañana recibirá al Sassuolo (38) en el cierre de la fecha.

"Creo que fue un partido con diferentes momentos. Fiorentina empezó bien los primeros 15 minutos, pero luego crecimos. En la segunda parte, nos costó más, y el equipo violeta fue superior a nosotros en ciertos aspectos", reflexionó Cuesta.

"Sin embargo, aún tuvimos la oportunidad de mantener el arco invicto y sumar 1 punto. Queríamos 3, pero al final, estamos contentos con este resultado", reconoció el DT del Parma, que alineó al brasileño Gabriel Strefezza y a los argentinos Mariano Troilo y Mateo Pellegrino (reemplazado a los 72'), cuyo compatriota Christian Ordóñez ingresó a los 54'.

"Nunca debemos darnos por satisfechos, debemos estar preparados para competir siempre. Sabemos que estos puntos no nos bastan, necesitamos sumar muchos puntos para alcanzar nuestro objetivo", enfatizó Cuesta sobre la permanencia.

"Todavía no me siento seguro, quedan 30 puntos por ganar. Así que no estamos seguros", remarcó el entrenador español. (Ansa).