Serie A: Simeone se despide de Nápoles

“Querida Nápoles... No sabes lo difícil que me resulta escribir este mensaje. Pensé varias veces qué escribir y cómo hacerlo, pero no fue sencillo”, afirmó Simeone en su mensaje de despedida a la ciudad que lo acogió en estos años.

“Han sido días difíciles y quisiera agradecerles por todo lo que han hecho por mí”, destacó el delantero, al reconocer que “desde el primer día, sentí su apoyo y su afecto, que intenté retribuir en cancha”.

“Hoy, finalmente, comprendo cuando me decían que en Nápoles se llora dos veces. Es cierto, tenían razón, pero no siento que me marcho porque dejo amigos, recuerdos y una historia que jamás se olvidará. Nápoles estará siempre conmigo, no importa dónde esté”, completó.

Simeone se aleja del sur relegado y hospitalario para mudarse al norte rico y menos afectivo, aunque al menos no seguirá los pasos de su compatriota y ex colega Gonzalo Higuaín.

El "Pipita" pasó de ídolo a ser considerado un "traidor" por haber dejado el Napoli en 2016 para jugar en Juventus, el club más odiado por los aficionados del equipo partenopeo. (ANSA).