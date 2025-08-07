Serie A: Simeone ya es jugador de Torino

El "Cholito" arribó a préstamo del Napoli, con el que celebró el "scudetto" en 2022-23 y 2024-25, a cambio de un millón de euros y con una obligación de compra cercana a los 8 millones (incluidas bonificaciones).

El futbolista, de 30 años, estampó su firma en el contrato tras haber superado a primera hora los controles médicos de rigor en el Instituto de Medicina del Deporte, ubicado en el interior del Estadio Olímpico Gran Torino, tras lo cual se dirigió al Filadelfia, "cuartel general" del plantel "granate".

Allí fue recibido por el director deportivo, Davide Vagnati, pero no pudo conocer todavía a sus nuevos compañeros de equipo debido a que el entrenador Marco Baroni realizó hoy sólo un entrenamiento matutino.

La primera práctica de Simeone con Torino será el viernes, en la previa del último amistoso de pretemporada que se jugará el sábado ante Valencia en el Estadio Mestalla, en el marco del torneo denominado "Trofeo Naranja".

Simeone, con pasado en River Plate, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona es hijo del "Cholo" Simeone, DT del Atlético Madrid (donde juega Giuliano, hermano de Giovanni y también delantero, de 22 años).

El delantero compartirá plantel en Torino con el goleador colombiano Duván Zapata, recuperado de una grave lesión, con el atacante paraguayo Antonio Sanabria, con el zaguero chileno Guillermo Maripán y con el arquero uruguayo Franco Israel.

(ANSA).