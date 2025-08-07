Serie A: Simeone ya está en Turín

Simeone, de 30 años, pasó por el Instituto de Medicina del Deporte, ubicado en el interior del Estadio Olímpico Gran Torino, y luego se dirigió al Filadelfia, "cuartel general" del plantel "granate".

El futbolista arribó al lugar en horas de la tarde y fue recibido por el director deportivo, Davide Vagnati, pero no pudo conocer todavía a sus nuevos compañeros debido a que el entrenador Marco Baroni realizó hoy sólo un entrenamiento matutino.

La primera práctica de Simeone con Torino será el viernes, en la previa del último partido amistoso de pretemporada que se jugará el sábado ante Valencia en el Estadio Mestalla, en el marco del torneo denominado "Trofeo Naranja".

Simeone, con pasado en River Plate, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona, llegó al Torino a cambio de un millón de euros y con una obligación de compra de su pase valuada en seis millones más bonificaciones.

El hijo del "Cholo", entrenador del Atlético Madrid (donde juega Giuliano, hermano de Giovanni y también delantero, de 22 años), compartirá plantel en Torino con el goleador colombiano Duván Zapata, recuperado de una grave lesión, con el paraguayo Antonio Sanabria, con el chileno Guillermo Maripán y con el arquero uruguayo Franco Israel. (ANSA).