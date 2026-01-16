Serie A: sin margen de error

(di Mario Zaccaria) (ANSA) - NÁPOLES, 16 GEN - El campeón Napoli recibirá mañana a Sassuolo en uno de los adelantos de la vigesimoprimera fecha que se ponía en marcha hoy con Pisa-Atalanta y en la que necesita volver al triunfo después de cosechar tres empates consecutivos que lo alejaron a seis puntos de la cima que ocupa Inter, que podría extender su ventaja a nueve si derrota a domicilio a Udinese en el arranque de la jornada sabatina.

El equipo de Antonio Conte, que purgará su segunda jornada de suspensión tras su expulsión en el empate en dos goles justamente frente a Inter en la fecha previa, a la que llegaba tras empatar también 2-2 con el hoy colista Hellas Verona de local y tras la cual volvió a igualar, en cero y nuevamente ante su público el miércoles en un partido pendiente de la decimosexta jornada, no puede seguir dejando puntos por el camino si quiere retener la corona.

La consagración en la Supercopa de Italia que se disputó en Riad y en virtud de la cual Napoli había postergado su partido con Parma (también lo hicieron Bologna, subcampeón de ese torneo, que se impuso por 3-2 en la víspera en su duelo recuperado ante Hellas; Inter, que venció por la mínima a Lecce, y el escolta Milan, que derrotó por 3-1 a Como a domicilio) quedó atrás y el foco vuelve a estar puesto en la defensa del trono en la Serie A.

Esto a pesar de que Napoli está arañando por el momento el derecho a disputar un desempate por un pasaje a octavos de final en la Champions League, en cuya penúltima fecha de la fase de Liga (en la que sumó dos triunfos, un empate y tres derrotas) visitará a un FC Copenhague al que precede en la tabla, antes de cerrar como local, el 28 de enero, frente a Chelsea, que también se está asegurando la chance de un repechaje, pero marcha algo más holgado.

En el frente Inter, Sassuolo -que en su regreso a la máxima categoría marcha undécimo y no corre peligro por ahora en su objetivo de lograr la permanencia- representa un nuevo examen para el equipo de Conte, que sigue haciendo equilibrio debido a la cantidad de ausencias que padece el plantel debido a las lesiones que afectan a varios de sus jugadores, incluidos los belgas Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, por citar apenas un par.

Napoli se entrenó hoy en Castel Volturno y todo parece indicar que el entrenador realizará algunas variantes respecto del equipo que empató con Parma, entre ellas el regreso del delantero brasileño David Neres, a pesar de que el miércoles ingresó sobre la hora de juego y debió ser reemplazado en el final al acusar dolor en el tobillo que se había lesionado.

Según se anticipa, mañana estará a disposición para acompañar en la ofensiva al danés Rasmus Hojlund, abastecidos por el macedonio Elif Elmas, en tanto que el también brasileño Juan Jesús iniciaría como titular en defensa después de purgar una sanción que lo marginó del duelo con Parma porque Conte lo considera un puntal en la última línea del Napoli.

Quien le dejaría su lugar en el equipo sería Alessandro Buongiorno, quien en la previa declaró: "Napoli-Sassuolo es un partido importantísimo, como todos, pero esta vez tenemos que sumar los tres puntos en juego y para ello debemos recuperar lo antes posible las energías. Con Parma, probablemente nos faltó dar la puntada final, el último pase acertado y el remate correcto para convertir", reconoció.

"Estamos amargados, pero también estamos trabajando para mejorar en ese aspecto", completó al reconocer que "las ausencias en el plantel son importantes y se sienten, sobre todo con la seguidilla de compromisos que tenemos que afrontar, pero como dice el entrenador, tenemos que estar listos cuando decide rotar la formación", explicó Buongiorno.

El mal de ausencias cabe también para Sassuolo, con un plantel más corto que el del campeón de Italia, y las que más se hacen sentir son las de Domenico Berardi, la del noruego Kristian Thorstvedt y la de Cristian Volpato en el equipo de Fabio Grosso, que también empató con Parma, en la decimoctava fecha como local antes de caer en la misma condición y por 3-0 ante Juventus y por 2-0 con la Roma en el Olímpico de la capital.

El francés Armand Laurienté, Andrea Pinamonti y el gambiano Alieu Fadera intentarán llevar peligro mañana al arco defendido por el serbio Vanja Milinkovic-Savic (reemplazante del lesionado Alex Meret) con un Sassuolo que anuncia al colombiano Yeferson Paz entre sus suplentes, mismo rol que ocuparía el uruguayo Mathías Olivera en el plantel del Napoli. (ANSA).