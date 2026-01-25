Serie A: Sin margen de error

Cuatro rivales en la lucha por el título, a los que hay que agregar a Como, tras aplastar hoy a un Torino en crisis en uno de los adelantos.

"Hay que estar callados y sacrificarse", es la receta de Massimiliano Allegri, DT del "rossonero" que escolta a su clásico rival "nerazzurro" a seis puntos y necesita ganar para no perderle pisada.

Enfrente estará el "giallorosso" de Gian Piero Gasperini, que llega con idéntica necesidad a diez unidades de la cima.

Allegri prefiere no enfocarse en el "scudetto" cuando reitera que el objetivo es terminar entre los primeros cuatro para asegurarse la clasificación a la Champions, que también se anticipa complicada para cualquiera porque "somos cuatro (ahora cinco, sumando a Como, Ndr) los que peleamos por tres lugares", advierte.

"Para Milan es importante la Champions porque garantiza ingresos que sirven para sumar refuerzos", explicó al recordar que "el otro día dieron a conocer la facturación de los equipos top de Europa y la distancia entre los ingleses y españoles con los italianos es considerable".

"Es necesario dar un paso a la vez y el próximo es mañana ante un rival que lucha en los primeros puestos y es el reflejo de su entrenador: agresivo y muy eficaz a la hora de defenderse", agregó.

"Por algo tiene la valla menos vencida del campeonato (12 goles, cuatro menos que Milan y Como, que la suceden en ese rubro, Ndr)", recordó.

"Roma cuenta con jugadores de gran talento como el argentino Paulo Dybala, a quien tuve el placer de entrenar en Juventus.

Tiene una inteligencia superior y una calidad que pocos jugadores tienen", destacó el DT de Milan en su elogio a la "Joya", que parece haber encontrado un socio ideal en el neerlandés Donyell Malen, apenas arribado desde Aston Villa.

A tal punto que celebró su primer gol en el estreno (le anularon otro) en el triunfo ante Torino (el otro lo celebró Dybala), detalle a tener en cuenta por la defensa de Milan y por el arquero francés Mike Maignan, quien, según se informó, está a un paso de extender su contrato hasta 2031 a cambio de 5 millones de euros netos más bonificaciones.

Adelante, Milan también tiene lo suyo y apostará por los goles del estadounidense Christian Pulisic y del portugués Rafael Leao, que festejaron ocho y siete cada uno en el torneo y tratarán de ser la llave para vulnerar la solidez defensiva de la Roma, que suele hacerlo con tres en el fondo: Gianluca Mancini, Evan M'Dicka y Daniele Ghilardi (reemplazante mañana del español Mario Hermoso) por delante del arquero belga Mile Svilar.

Las modificaciones en el "rossonero" pasarían por el regreso del mediocampista belga Alexis Saelemaekers: "Está mucho mejor y evaluaremos si arranca como titular", dijo Allegri al alertar sobre las condiciones de Leao: "Arrastra un pequeño problema, pero estará a disposición porque siempre quiere jugar".

Roma, único que todavía no empató, intentará poner fin al tabú de no poder derrotar a los denominados "grandes" y tratará de hacerlo con Dybala, que a Milan le convirtió diez goles hasta y es el rival al que más le marcó en Serie A después de Udinese (14); Lazio, Torino y Genoa (11).

Si repite, se sacará la espina por aquel penal fallado en el San Siro en la derrota por 1-0 del 2 de noviembre, en la décima fecha.

Un partido en el que, además, después de ejecutar desde los 12 pasos, se lesionó y frenó la mejoría que venía registrando, como espera seguir haciéndolo junto a su compatriota Matías Soulé.

Otro duelo con sabor a "scudetto" lo animarán Juventus, que solía sentarse en el trono ininterrumpidamente, pero no lo hace desde hace seis temporadas, y Napoli, que lo hizo dos veces en las últimas tres y no está dispuesto a abdicar a la corona, en el Allianz Stadium.

Llegan precedidos por un triunfo ante Benfica y un empate frente a Copenhague que compromete las opciones del equipo de Conte de avanzar a octavos en Champions.

Juventus cayó frente a Cagliari sin merecerlo de visitante en la fecha anterior, en la que Napoli venció a Sassuolo de local, y necesita reencontrarse con el triunfo porque Como hoy goleó y la desplazó del quinto puesto.

De ganar ante el equipo que hoy entrena Conte, artífice de tres de los últimos nueve "scudettos" en fila que sumaron los de Turín en su momento, podría desplazar a Roma del cuarto puesto, dependiendo de lo que suceda luego en el Olímpico.

"El objetivo es jugar la Champions", resumió el portugués Francisco Conceicao, al aclarar: "Trabajamos con la intención de pelear por el título porque es la obligación en un club como Juventus".

Napoli llega diezmado por las lesiones que se suceden en el plantel, pero con la ilusión intacta con la que se lo vio prepararse bajo la lluvia para este partido ante un rival que tiene un técnico con pasado de gloria en el club también, pues logró el tercer "scudetto" de la historia en 2022-23.

"Con tantos lesionados, todo se hace más difícil", destacó el danés Rasmus Hojlund, que espera ver algunos minutos en cancha después de cinco meses al delantero belga Romelu Lukaku.

"Estamos decepcionados por no haber podido ganar el otro día en la Champions, pero Juventus es la posibilidad de revancha y no la dejaremos pasar", promete.

"Son un gran equipo, con un gran entrenador, pero queremos demostrar lo que valemos", dijo Hojlund, que marcó por última vez en el triunfo ante Cremonese, el 28 de diciembre, cuando celebró un doblete, como lo hizo 21 días antes en la victoria ante Juventus por 2-1 por la primera ronda: "Una tarde inolvidable que ojalá se repita", augura.

Tras las partidas de Lorenzo Lucca y del neerlandés Noa Lang, Napoli quedó con pocos delanteros porque está lesionado al brasileño David Neres (ausente por al menos dos meses), razón por la cual sumó a su compatriota Giovane de Hellas Verona, que acompañará al equipo desde afuera.

El británico Scott McTominay, autor de cinco goles en el torneo (uno menos que Hojlund) intentará disimular esa falencia "ante un rival histórico como Juventus, un equipo durísimo ante el cual debemos dejar todo y mantener la concentración para volver a cantar victoria", afirmó en la previa de uno de los duelos salientes de una jornada en la que Inter, que ya ganó su partido, vivirá como espectador de lujo. (ANSA).