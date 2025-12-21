Serie A: Torino celebró ante Sassuolo
Ganó 1-0 como visitante con un gol de penal de Nikola Vlasic
Vlasic selló la victoria del Torino a los 66' con un penal sancionado por el árbitro Andra Calzavara tras falta del escocés Josh Doig sobre el argentino Giovanni Simeone.
Torino, que alineó al chileno Guillermo Maripán y al colombiano Duván Zapata (reemplazado a los 58' por Simeone), marcha ahora duodécimo con 20 puntos, uno menos que Sassuolo.
Partidos.
Sábado.
Lazio 0 - Cremonese 0.
Juventus 2 - Roma 1.
Domingo.
Cagliari 2 - Pisa 2.
Sassuolo 0 - Torino 0.
Más tarde.
Fiorentina-Udinese.
Genoa-Atalanta.
Postergados por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad.
Miércoles 14 de enero de 2026.
Napoli-Parma.
Inter-Lecce.
Jueves 15 de enero de 2026.
Hellas Verona-Bologna.
Como-Milan.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 33 15 11 0 4 34 14.
Milan 32 15 9 5 1 24 13.
Napoli 31 15 10 1 4 22 13.
Roma 30 16 10 0 6 17 10.
Juventus 29 16 8 5 3 21 15.
Bologna 25 15 7 4 4 23 13.
Como 24 15 6 6 3 19 12.
Lazio 23 16 6 5 5 17 11.
Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20.
Udinese 21 15 6 3 6 16 22.
Cremonese 21 16 5 6 5 18 18.
Torino 20 16 5 5 6 16 26.
Atalanta 19 15 4 7 4 19 18.
Lecce 16 15 4 4 7 11 19.
Cagliari 15 16 3 6 7 17 23.
Genoa 14 15 3 5 7 16 23.
Parma 14 15 3 5 7 10 18.
Verona 12 15 2 6 7 13 22.
Pisa 11 16 1 8 7 12 22.
Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26.
Máximos goleadores.
- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 7: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).
- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan) y Gianluca Scamacca (Atalanta).
Próxima fecha.
Sábado 27 de diciembre.
Parma-Fiorentina.
Lecce-Como.
Torino-Cagliari.
Udinese-Lazio.
Pisa-Juventus.
Domingo 28.
Milan-Hellas Verona.
Cremonese-Napoli.
Bologna-Sassuolo.
Atalanta-Inter.
Lunes 29.
Roma-Genoa. (ANSA).