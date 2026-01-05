LA NACION

Serie A: Torino hundió al Hellas Verona

Le ganó por 3-0 con un gol de Giovanni Simeone

Simeone abrió el marcador a los 10' y Cesare Casadei aumentó la ventaja a los 87', mientras que el sueco Alieu Njie puso cifras definitivas a la victoria del Torino en el primer minuto adicionado del complemento.

Torino, que alineó al chileno Guillermo Maripán y a Simeone (reemplazado a los 75' por el colombiano Duván Zapata), escaló ahora al undécimo puesto con 23 puntos, la misma cantidad que Sassuolo.

A su vez, Hellas Verona, que contó con el brasileño Giovane y con el colombiano Daniel Mosquera (reemplazado a los 76'), cayó al último puesto con 12 puntos, la misma cantidad que Fiorentina y Pisa, los otros equipos que completan la zona de descenso.

Partidos.

Viernes.

Cagliari 0 - Milan 1.

Sábado.

Como 1 - Udinese 0.

Genoa 1 - Pisa 1.

Sassuolo 1 - Parma 1.

Juventus 1 - Lecce 1.

Atalanta 1 - Roma 0.

Domingo.

Lazio 0 - Napoli 2.

Fiorentina 1 - Cremonese 0.

Hellas Verona 0 - Torino 3.

Más tarde.

Inter-Bologna.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Milan 38 17 11 5 1 28 13.

Napoli 37 17 12 1 4 26 13.

Inter 36 16 12 0 4 35 14.

Juventus 33 18 9 6 3 24 16.

Roma 33 18 11 0 7 20 12.

Como 30 17 8 6 3 23 12.

Bologna 26 16 7 5 4 24 14.

Atalanta 25 18 6 7 5 21 19.

Lazio 24 18 6 6 6 18 14.

Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22.

Torino 23 18 6 5 7 20 28.

Udinese 22 18 6 4 8 18 29.

Cremonese 21 18 5 6 6 18 21.

Cagliari 18 18 4 6 8 19 25.

Parma 18 17 4 6 7 12 19.

Lecce 17 17 4 5 8 12 23.

Genoa 15 18 3 6 9 18 28.

Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28.

Pisa 12 18 1 9 8 13 25.

Verona 12 17 2 6 9 13 28.

Máximos goleadores.

- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma) y Moise Kean (Fiorentina).

Próxima fecha.

Martes 6.

Pisa-Como.

Lecce-Roma.

Sassuolo-Juventus.

Miércoles 7.

Bologna-Atalanta.

Napoli-Hellas Verona.

Lazio-Fiorentina.

Parma-Inter.

Torino-Udinese.

Jueves 8.

Cremonese-Cagliari.

Milan-Genoa. (ANSA).

ANSA
