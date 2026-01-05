Serie A: Torino hundió al Hellas Verona
Le ganó por 3-0 con un gol de Giovanni Simeone
Simeone abrió el marcador a los 10' y Cesare Casadei aumentó la ventaja a los 87', mientras que el sueco Alieu Njie puso cifras definitivas a la victoria del Torino en el primer minuto adicionado del complemento.
Torino, que alineó al chileno Guillermo Maripán y a Simeone (reemplazado a los 75' por el colombiano Duván Zapata), escaló ahora al undécimo puesto con 23 puntos, la misma cantidad que Sassuolo.
A su vez, Hellas Verona, que contó con el brasileño Giovane y con el colombiano Daniel Mosquera (reemplazado a los 76'), cayó al último puesto con 12 puntos, la misma cantidad que Fiorentina y Pisa, los otros equipos que completan la zona de descenso.
Partidos.
Viernes.
Cagliari 0 - Milan 1.
Sábado.
Como 1 - Udinese 0.
Genoa 1 - Pisa 1.
Sassuolo 1 - Parma 1.
Juventus 1 - Lecce 1.
Atalanta 1 - Roma 0.
Domingo.
Lazio 0 - Napoli 2.
Fiorentina 1 - Cremonese 0.
Hellas Verona 0 - Torino 3.
Más tarde.
Inter-Bologna.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Milan 38 17 11 5 1 28 13.
Napoli 37 17 12 1 4 26 13.
Inter 36 16 12 0 4 35 14.
Juventus 33 18 9 6 3 24 16.
Roma 33 18 11 0 7 20 12.
Como 30 17 8 6 3 23 12.
Bologna 26 16 7 5 4 24 14.
Atalanta 25 18 6 7 5 21 19.
Lazio 24 18 6 6 6 18 14.
Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22.
Torino 23 18 6 5 7 20 28.
Udinese 22 18 6 4 8 18 29.
Cremonese 21 18 5 6 6 18 21.
Cagliari 18 18 4 6 8 19 25.
Parma 18 17 4 6 7 12 19.
Lecce 17 17 4 5 8 12 23.
Genoa 15 18 3 6 9 18 28.
Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28.
Pisa 12 18 1 9 8 13 25.
Verona 12 17 2 6 9 13 28.
Máximos goleadores.
- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma) y Moise Kean (Fiorentina).
Próxima fecha.
Martes 6.
Pisa-Como.
Lecce-Roma.
Sassuolo-Juventus.
Miércoles 7.
Bologna-Atalanta.
Napoli-Hellas Verona.
Lazio-Fiorentina.
Parma-Inter.
Torino-Udinese.
Jueves 8.
Cremonese-Cagliari.
Milan-Genoa. (ANSA).