Serie A: Torino superó a Lazio con goles de Simeone y Zapata
El "granata" ganó 2-0 en el debut del DT Roberto D'Aversa
Simeone abrió el marcador a los 21' y Zapata puso cifras definitivas a los 53' a la victoria del Torino en el partido que marcó el debut del DT Roberto D'Aversa, quien asumió tras el despido de Marco Baroni.
Torino, que contó desde el inicio con Simeone (sustituido a los 84') y con Zapata (reemplazado a los 73'), escaló así al decimocuarto puesto con 30 puntos, la misma cantidad que Cagliari, mientras que Lazio quedó décimo con 34 unidades.
Partidos.
Viernes.
Parma 1 - Cagliari 1.
Sábado.
Como 3 - Lecce 1.
Hellas Verona 1 - Napoli 2.
Inter 2 - Genoa 0.
Domingo.
Cremonese 0 - Milan 2.
Sassuolo 2 - Atalanta 1.
Torino 2 - Lazio 0.
Más tarde.
Roma-Juventus.
Lunes.
Pisa-Bologna.
Udinese-Fiorentina.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 67 27 22 1 4 64 21.
Milan 57 27 16 9 2 43 20.
Napoli 53 27 16 5 6 41 28.
Roma 50 26 16 2 8 34 16.
Como 48 27 13 9 5 44 20.
Juventus 46 26 13 7 6 43 25.
Atalanta 45 27 12 9 6 37 24.
Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.
Bologna 36 26 10 6 10 35 32.
Lazio 34 26 8 10 8 26 25.
Parma 32 27 8 9 10 20 32.
Udinese 32 26 9 5 12 28 39.
Cagliari 30 27 7 9 11 29 36.
Torino 30 27 8 6 13 27 47.
Genoa 27 27 6 9 12 32 39.
Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39.
Cremonese 24 27 5 9 13 21 38.
Lecce 24 27 6 6 15 18 36.
Pisa 15 26 1 12 13 20 43.
Verona 15 27 2 9 16 20 48.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).
- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Kenan Yildiz (Juventus); Christian Pulisic (Milan) y Hakan Calhanoglu (Inter).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).
Próxima fecha.
Viernes 6.
Napoli-Torino.
Sábado 7.
Cagliari-Como.
Atalanta-Udinese.
Juventus-Pisa.
Domingo 8.
Lecce-Cremonese.
Bologna-Hellas Verona.
Fiorentina-Parma.
Genoa-Roma.
Milan-Inter.
Lunes 9.
Lazio-Sassuolo. (ANSA).