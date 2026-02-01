Serie A: Torino volvió al triunfo ante Lecce

El escocés Che Adams marcó, a los 29', el gol del triunfo del Torino del DT Marco Baroni, cuya afición realizó una protesta por la mala campaña del equipo "granata" en la temporada, en especial después de la dolorosa derrota por 6-0 de la fecha 22 contra Como.

"Queríamos esta actuación y este resultado, era la respuesta que buscaba. Ganamos con dedicación y unidad. Sólo necesitábamos un gol para sentenciar el partido, pero (Wladimiro) Falcone hizo dos atajadas increíbles", afirmó Baroni.

"Y llegamos a este partido directo de la concentración: no era un castigo, sino una forma de unirnos, y estos momentos nos han hecho mejorar a todos", aseguró el DT, que alineó al chileno Guillermo Maripán y al colombiano Duván Zapata (reemplazado a los 77').

Baroni también se refirió al malestar de la afición del Torino: "Tenemos que dar el primer paso. Mi objetivo siempre es recrear el entusiasmo, y lo intentaremos con buen juego y resultados consistentes", respondió.

"Fue una gran victoria, muy importante: incluso tuvimos la oportunidad de ampliar nuestra ventaja, pero afortunadamente no nos anotaron", destacó a su vez el presidente del Torino, Urbano Cairo.

El empresario también se refirió a la actitud de los simpatizantes del club: "estoy muy decepcionado, parecía que jugábamos de visitantes, pero el equipo jugó con ganas y determinación", subrayó.

"Ahora estamos trabajando para lograr resultados consistentes, el miércoles 5 tenemos un partido importante de la Copa Italia contra Inter", recordó Cairo sobre el duelo por cuartos de final de la edición número 79 de ese torneo.

Torino quedó ahora decimotercero con 26 puntos, cinco más que el Lecce del DT Eusebio Di Francesco, que contó con el delantero argentino Santiago Pierotti (reemplazado a los 78').

"Desafortunadamente, lo repito una vez más, sólo faltó la chispa final y el gol. No podemos imaginarnos una temporada con 38 partidos 0-0. Necesitamos mejorar de inmediato en este aspecto, necesitamos más determinación en ataque", enfatizó Di Francesco.

El entrenador lamentó la derrota también por la presencia de 1.500 aficionados que viajaron hasta Turín: "Es una pena no darles la satisfacción que merecen. Cuando jugamos afuera, las gradas visitantes suelen estar llenas, y son maravillosas", agradeció el entrenador.

También Riccardo Sottil, que fue reemplazado a los 77', elogió la actuación del equipo pese a la derrota: "Tenemos que empezar desde aquí, Lecce está vivo y bien, y seguimos ahí. El campeonato es largo", confió el delantero. (ANSA).