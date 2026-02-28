Serie A: "Tres puntos clave", Fabregas

"El haber revertido el marcador no es algo para subestimar porque indica que el equipo está cada vez más maduro", agregó, al aludir al gol del maliense Lassana Coulibaly a los 14' que puso en ventaja al equipo de Fabio Pisacane y que Como remontó con los convertidos por el griego Anastasios Douvikas, el español Jesús Rodríguez y el alemán Marc-Oliver antes del final del primer tiempo.

"El gol de Lecce llegó por un error individual que pagamos caro, pero por eso somos un equipo", explicó al reconocer que "un recorrido está hecho de altos y bajos y nosotros estamos buscando continuidad en el juego y en los resultados. Seguimos mejorando, entendiendo las dinámicas y los errores. Hoy lo hicimos bien ante un rival para nada sencillo y supimos pegar en los momentos justos", aseguró. (ANSA).