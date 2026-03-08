Serie A: triunfo clave del Lecce ante Cremonese

Pierotti abrió el marcador a los 22' y el serbio Nikola Stulic aumentó la ventaja a los 38', de penal, para Lecce, mientras que Federico Bonazzoli descontó a los 47' para Cremonese.

"Una afición extraordinaria, digna de un 10. Les daremos elogios al final de la temporada. Los primeros minutos no fueron muy buenos, el peso del partido era evidente. Luego, el equipo se soltó y jugó una primera parte excelente. Concedimos un gol ingenuo y nos pusieron en apuros. Es normal, pero podríamos haberlo hecho mejor", reconoció el DT del Lecce, Eusebio Di Francesco.

El entrenador del Lecce, que alineó a Pierotti hasta los 79', se refirió luego a lo ocurrido en el tiempo adicionado en el complemento: "El último episodio fue confuso, pero aun así hicimos bien en mantenernos en la lucha", destacó.

"Podríamos haber estado más concentrados en los contraataques, enviando más balones a la esquina. Necesitamos ser más astutos y perspicaces. Necesitamos mejorar, pero debo felicitar al equipo: sentimos la presión del partido y supimos manejarla bien", enfatizó.

Por último, Di Francesco aclaró que esta victoria representó apenas un paso en la búsqueda de la permanencia: "Sería hipócrita si dijera que no estoy satisfecho. Hemos puesto una pieza importante en su lugar, pero habrá partidos más importantes que el de hoy", completó.

Con este resultado, Lecce escaló al decimosexto puesto con 27 puntos, la misma cantidad que Genoa, mientras que Cremonese cayó a la zona de descenso con 24 unidades, seis más que Hellas Verona, penúltimo delante sólo del Pisa (15).

"No es la primera vez que esto ocurre después de Turín y Pisa, pero me detengo aquí. Merecimos el punto, pero no me voy a enfocar sólo en ese incidente", afirmó a su vez Davide Nicola, DT del Cremonese, sobre un presunto penal no convalidado.

"Sentimos el partido de otra manera y nos encontramos dos goles abajo. Con los tres cambios y una formación diferente, jugamos un partido diferente y tuvimos una gran segunda parte", opinó Nicola, que incluyó al argentino Martín Payero al inicio del segundo tiempo y al paraguayo Antonio Sanabria a los 74'.

"Me interesa la perspectiva que debemos tener para alcanzar nuestro objetivo, hay que generar euforia. No pretendo enumerar las injusticias que hemos sufrido, pero algunas situaciones son evidentes", remarcó el DT del Cremonese.

"Ahora los partidos se viven por lo que representan. Nadie quiere cometer un error en un partido importante, pero para evitarlo hay que adoptar estrategias diferentes. Si eres cauteloso, creas problemas", resaltó.

"Y Cremonese está igual que en la segunda parte. Luego acepto los resultados, es parte del fútbol que metan el balón en el ángulo. Pero si pierdo como perdí en la primera parte, me enojo", completó Nicola.

Menos contemplativo se mostró el director deportivo del Cremonese, Simone Giacchetta, quien acusó al árbitro Simone Sozza de haber "robado" al equipo por no sancionar un penal contra Sanabria.

"No estoy aquí para analizar el partido desde una perspectiva técnica o táctica, sino para exigir el respeto que merece Cremonese. Nos sentimos privados de un penal que habría sido decisivo", bramó Giacchetta.

"En Turín, nos negaron uno espectacularmente en el último minuto, y hoy ha sido igual. Es una falta de respeto. Exigimos la intervención del VAR, es improbable que el árbitro no haya visto el contacto entre Sanabria y el defensor del Lecce", añadió.

"Me pregunto para qué sirve el VAR. Habiendo intervenido dos veces, debería haber intervenido para comprender lo sucedido. Un incidente como éste merecía la intervención del VAR, dejando de lado al Cremonese, otra vez le tocará al Lecce", explicó Giacchetta.

"Hemos perdido de vista lo que constituye un penal, y a veces somos unos principiantes en las reglas arbitrales. Es una pena que algunos de nuestros jugadores se pasaran de la raya en sus protestas y fueran expulsados. Lo solucionaremos en casa, pero la amargura de un partido perdido por estos incidentes persiste", concluyó Giacchetta. (ANSA).