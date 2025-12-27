Serie A: "Triunfo que da certezas", Spalletti

"Jugamos por debajo del nivel en el primer tiempo, pero sobre el final tuvimos algunas chances, como también las tuvo Pisa para lastimarnos, pero logramos destrabar el partido en el complemento y creo que ganamos merecidamente. Podemos jugar mejor, pero en líneas generales no lo hicimos mal", destacó.

"Hace dos semanas decían que éramos un fracaso y hoy somos los campeones", comparó Spalletti, ex DT de la selección italiana que fue campeón con Napoli hace tres temporadas, al apuntar a las críticas que recibía cuando Juventus no ganaba.

"Es fundamental saber sufrir y mantenerse en partido. Eso es lo que más destaco hoy del equipo, algo que también había visto frente a la Roma (en el triunfo por 2-1 en Turín en la fecha anterior, Ndr). Es algo que sólo logran los grandes jugadores y eso me pone contento", reiteró.

Sobre el rival de turno entrenado por el campeón mundial Alberto Gilardino, Spalletti destacó que "tiene mucha intensidad y potencia física. Es un equipo fuerte que no cosechó los resultados que merece en este torneo, sobre todo últimamente", aseguró.

"Amargado" por la derrota, se dijo su colega aún cuando aseguró que "no puedo pedirle más al equipo, que se sacrificó y generó situaciones de gol ante un rival como Juventus", coincidiendo con Spalletti cuando consideró que Pisa "no está en el lugar que queríamos estar, pero confío en el plantel más allá de que ocupamos una posición crítica".

Penúltimo en la tabla solo por delante de la colista Fiorentina, que hoy cayó por 1-0 en campo de Parma y también celebró una sola victoria en el campeonato, el equipo de Gilardino necesita volver a ganar cuanto antes sobre todo porque "sería un envión anímico clave", a decir de su entrenador.

"No podemos llorar sobre el pasado y debemos enfocarnos en el futuro", completó el DT que dijo haber recibido el respaldo de los dirigentes Giovanni Corrado y Davide Vaira cuando le preguntaron acerca de su continuidad y destacó que "sabíamos muy bien cuando aceptamos dirigir al equipo cuál era el proyecto del club".

Corrado, director general de Pisa, coincidió al desmentir los rumores de un posible arribo de Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, legendario entrenador del seleccionado brasileño: "No son ciertos. Confiamos en nuestro técnico y él lo sabe. Sabíamos que no sería fácil el camino en Serie A, pero nos está faltando una dosis de fortuna". (ANSA).