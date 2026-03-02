Serie A: triunfos de Bologna y Udinese en el cierre de la fecha 27

El belga Christian Kabasele abrió el marcador a los 10', el británico Keinan Davis aumentó la ventaja a los 64' con el penal sancionado por el árbitro Luca Pairetto luego de la falta que había recibido de Daniele Rugani y el polaco Adam Buksa puso cifras definitivas en el cuarto minuto adicionado del complemento.

Con este resultado, Udinese escaló al décimo puesto con 35 puntos, once más que Fiorentina, Cremonese y Lecce, que perdió por 3-1 en campo del Como (48) y comparte la zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, que suman 15 unidades.

A su vez, Bologna llegó al octavo puesto con 39 puntos gracias a la agónica victoria por 1-0 que celebró como visitante contra Pisa gracias a un gol del danés Jens Odgaard a los 90'.

Odgaard había ingresado a los 64' y fue el responsable de la victoria del Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí (amonestado) y al argentino Santiago Castro.

"Analizando el partido, creo que la primera parte fue excelente.

Castro pudo habernos dado la ventaja y pudo haber hecho más en esas dos ocasiones. En la segunda parte, nos sentimos un poco cansados, pero (el polaco Lukasz) Skorupski nos mantuvo en marcha, y al final, nos llevamos la victoria con un suplente", analizó el DT del Bologna, Vincenzo Italiano.

"No fue fácil para nadie aquí en Pisa, porque todos sufrieron.

Así que es nuestra tercera victoria consecutiva y no hemos recibido ningún gol", agregó Italiano, quien luego elogió a Odgaard "porque marcó un golazo, entró bien en el partido y logró determinarlo".

Pese a la derrota, también se mostró satisfecho el DT del Pisa, el sueco Oscar Hiljemark: "vi a un equipo que jugó un gran partido. Estamos vivos, estoy muy orgulloso de los chicos, y merecimos llevarnos los 3 puntos", opinó.

"Tenemos que seguir creciendo tras nuestra excelente actuación, repetirla la semana que viene y estoy seguro de que conseguiremos la victoria. Bologna marcó un gol fantástico con su único remate al arco en la segunda parte", lamentó Hiljemark, que alineó al brasileño Nícolas e incluyó al colombiano Juan Cuadrado a los 63'.

El DT sueco intenta mantener la moral alta de su equipo pese a que está perdiendo toda esperanza de permanencia luego de haber celebrado su única victoria en noviembre pasado.

"Estoy muy contento con nuestra actuación y tenemos que mantenerla y luchar contra la mala suerte, como hicimos hoy.

Pero esta noche enviamos una señal clara a todos: no estamos muertos y seguimos en la liga", advirtió Hiljemark. (ANSA).