Serie A: triunfos de Fiorentina y Bologna en cierre de la fecha 26

Federico Bernardeschi marcó, a los 75' y de penal, el gol del triunfo del Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí y al argentino Santiago Castro (reemplazado a los 85').

Con este resultado, el equipo "rossoblú" del DT Vincenzo Italiano escaló al octavo puesto con 36 puntos y sumó un triunfo que le permitirá llegar con la motivación en alza de cara a la revancha del jueves 26 contra Brann, al cual superó por 1-0 en la ida de su duelo del repechaje por un boleto a octavos de final de la Europa League.

Por su parte, el Udinese del DT alemán Kosta Runjaic quedó undécimo con 32 puntos, la misma cantidad que Parma y ocho más que Fiorentina, Cremonese y Lecce, que comparte la zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 15 unidades.

Fiorentina escaló al decimosexto puesto gracias a su segunda victoria seguida en la Serie A, pues venció por 1-0 como local al Pisa con un gol de Moise Kean (13), quien llegó a su octava conquista en el torneo.

El equipo "violeta" del DT Paolo Vanoli, que alineó al brasileño Dodó (amonestado y reemplazado a los 78'), antecede en la tabla al Cremonese y al Lecce porque los supera por diferencia de gol (-9, -15 y -16, respectivamente).

"Creo que es una victoria merecida, importantísima porque era un derbi, y está dedicada a nuestra afición, a la que tan pocas alegrías le hemos dado este año", declaró Vanoli en conferencia de prensa.

"Les dije a los chicos que los derbis no son para competir, hay que ganarlos", agregó Vanoli, quien siguió el partido desde un palco porque debió cumplir una sanción tras haber sido expulsado en el triunfo por 2-1 contra Como en la fecha 25 de la Serie A.

Vanoli, reemplazado en el banco por su asistente Daniele Cavalletto, destacó que el triunfo ante Pisa "es un resultado crucial para nosotros" tras la goleada por 3-0 en Polonia contra Jagiellonia por la ida de su enfrentamiento del repechaje por un boleto a octavos de final de la Conference League.

El DT resaltó que Fiorentina "se creó para jugar al fútbol, pero estar abajo" en la tabla "te hace jugar menos al fútbol: necesitas resultados 'sucios', y hemos desperdiciado muchos, pero hacía tiempo que no veía a los chicos con una perspectiva diferente, y lo han demostrado".

A su vez, Pisa, que contó con el brasileño Nícolas y con el chileno Felipe Loyola (reemplazado durante el descanso) e incluyó a los 67' al colombiano Juan Cuadrado (amonestado), sigue penúltimo con 15 unidades, la misma cantidad que el colista Hellas Verona.

"El objetivo es mantener la categoría. Tenemos 36 puntos en juego. Sé que es difícil, pero tenemos la oportunidad de hacerlo bien en estos partidos. Desde luego, no como jugamos en los primeros 45 minutos; eso es imposible", reconoció el DT del Pisa, el sueco Oscar Hiljemark.

"Pisa no jugó en la primera parte. Era imposible entrar en un partido como el de hoy con el miedo que vi. En la segunda parte las cosas fueron mejor, pero estoy muy enfadado", reveló Hiljemark.

"Creo que hoy había mucho margen de maniobra, pero hay que jugar desde el momento en que el árbitro pita", completó el entrenador sueco, que asumió en la fecha 24 en reemplazo de Alberto Gilardino. (ANSA).