Serie A: Tropezón de Roma ante Udinese

Udinese se quedó con la victoria gracias un tiro libre del neerlandés Juergen Ekkelenkamp que, tras un desvío en el neerlandés Donyell Malen, dejó sin reacción a los 50' al arquero serbio Mile Svilar.

Roma, que alineó al brasileño Wesley y al argentino Matías Soulé (reemplazado a los 78'), llegó al agónico empate a los 90' mediante Bryan Cristante, pero el árbitro Juan Luca Sacchi anuló la acción a instacias del VAR por offside del griego Konstantinos Tsimikas.

Con este resultado, Roma quedó en el quinto puesto con 43 puntos, uno menos que Juventus, que por ahora completa el grupo de equipos que se clasifican a la próxima Champions League con Inter (55), Milan (47) y Napoli (46), mientras que Udinese escaló al noveno puesto con 32 unidades, la misma cantidad que Lazio.

Partidos.

Viernes.

Lazio 3 - Genoa 2.

Sábado.

Pisa 1 - Sassuolo 3.

Napoli 2 - Fiorentina 1.

Cagliari 4 - Hellas Verona 0.

Domingo.

Torino 1 - Lecce 0.

Como 0 - Atalanta 0.

Cremonese 0 - Inter 2.

Parma 1 - Juventus 4.

Lunes.

Udinese 1 - Roma 0.

Martes.

Bologna-Milan.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 55 23 18 1 4 52 19.

Milan 47 22 13 8 1 35 17.

Napoli 46 23 14 4 5 33 21.

Juventus 45 23 13 6 4 39 19.

Roma 43 23 14 1 8 27 14.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.

Lazio 32 23 8 8 7 24 21.

Udinese 32 23 9 5 9 26 34.

Bologna 30 22 8 6 8 32 27.

Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 26 23 7 5 11 22 40.

Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.

Parma 23 23 5 8 10 15 30.

Genoa 23 23 5 8 10 27 34.

Lecce 18 23 4 6 13 13 30.

Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36.

Pisa 14 23 1 11 11 19 40.

Verona 14 23 2 8 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 13 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

Próxima fecha.

Viernes 6.

Hellas Verona-Pisa.

Sábado 7.

Genoa-Napoli.

Fiorentina-Torino.

Domingo 8.

Bologna-Parma.

Lecce-Udinese.

Sassuolo-Inter.

Juventus-Lazio.

Lunes 9.

Atalanta-Cremonese.

Roma-Cagliari.

Miércoles 18.

Milan-Como. (ANSA).