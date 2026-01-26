Serie A: Udinese venció al Hellas Verona

El francés Arthur Atta (23'), Alessandro Zanoli (58') y el británico Keinan Davis (67') marcaron para Udinese, mientras que el nigeriano Gift Emmanuel Orban (26') empató transitoriamente para Hellas Verona.

Con este resultado, Udinese escaló al décimo puesto del torneo con 29 puntos, la misma cantidad que Lazio, mientras que Hellas Verona, que incluyó al brasileño Isaac a los 71', quedó último con 14 unidades como Pisa, que integra la zona de descenso con Fiorentina (17).

Partidos.

Viernes.

Inter 6 - Pisa 2.

Sábado.

Como 6 - Torino 0.

Fiorentina 1 - Cagliari 1.

Lecce 0 - Lazio 0.

Domingo.

Sassuolo 1 - Cremonese 0.

Atalanta 4 - Parma 0.

Genoa 3 - Bologna 2.

Juventus 3 - Napoli 0.

Roma 1 - Milan 1.

Lunes.

Hellas Verona 1 - Udinese 3.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 52 22 17 1 4 50 19.

Milan 47 22 13 8 1 35 17.

Napoli 43 22 13 4 5 31 20.

Roma 43 22 14 1 7 27 13.

Juventus 42 22 12 6 4 35 17.

Como 40 22 10 7 4 37 16.

Atalanta 35 22 9 8 5 30 20.

Bologna 30 22 8 6 8 32 27.

Lazio 29 22 7 8 7 21 19.

Udinese 29 22 8 5 9 25 34.

Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28.

Cagliari 25 22 6 7 9 24 31.

Genoa 23 22 5 8 9 25 31.

Cremonese 23 22 5 8 9 20 29.

Parma 23 22 5 8 9 14 26.

Torino 23 22 6 5 11 21 40.

Lecce 18 22 4 6 12 13 29.

Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34.

Pisa 14 22 1 11 10 12 37.

Verona 14 22 2 8 12 18 37.

Máximos goleadores.

- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Federico Dimarco y Ange-Yoan Bonny (Inter); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa) y Stefano Moreo (Pisa).

Próxima fecha.

Viernes 30.

Lazio-Genoa.

Sábado 31.

Pisa-Sassuolo.

Napoli-Fiorentina.

Cagliari-Hellas Verona.

Domingo 1 de febrero.

Torino-Lecce.

Como-Atalanta.

Cremonese-Inter.

Parma-Juventus.

Lunes 2.

Udinese-Roma.

Martes 3.

Bologna-Milan. (ANSA).